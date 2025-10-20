Una de las mejores experiencias del mundo está en Mendoza

La bodega Pulenta Estate ha sido distinguido con el Travelers' Choice™ Awards 2025 de TripAdvisor, posicionándose entre el 10% de las experiencias mejor valoradas a nivel mundial. Este prestigioso reconocimiento, otorgado por la plataforma de viajes más grande del mundo, celebra a los destinos que brindan de forma constante experiencias excepcionales.

Los ganadores son seleccionados a partir de millones de opiniones auténticas de viajeros durante un período de 12 meses, lo que convierte a este galardón en un símbolo de confianza y excelencia.

“Este reconocimiento nos llena de orgullo, porque refleja no solo la calidad de nuestros vinos, sino también el alma de nuestra historia. Cada experiencia en Pulenta Estate es el resultado del trabajo y la visión de cuatro generaciones que han hecho del vino una forma de vida”, comenta Constanza Aguiar, Tourism Manager de la bodega .

Constanza Aguiar es Hospitality & Tourism Manager de Pulenta Estate, encargada de las experiencias de la bodega. Gentileza.

Ubicada en Alto Agrelo, Pulenta Estate ofrece mucho más que una visita enoturística: propone una inmersión auténtica en la cultura del vino argentino, con una mirada profundamente enraizada en la tradición y la excelencia.

El entorno natural, la arquitectura sobria, la atención al detalle y el diseño de experiencias personalizadas permiten que cada visita se sienta única. Desde el primer contacto, se busca generar una conexión genuina, sensorial y emocional con quienes nos eligen.

rupos reducidos, atención cálida y profesional, y un paisaje imponente enmarcado por la Cordillera de los Andes convierten cada recorrido en una vivencia inolvidable. Todos los programas incluyen la degustación de vinos de alta gama (incluidas etiquetas exclusivas y partidas limitadas), y sorpresas pensadas especialmente para quienes buscan lo excepcional.

Con más de 100 años de historia vitivinícola, Pulenta Estate representa la continuidad de una familia que ha dedicado cuatro generaciones al vino argentino. A través de un equilibrio entre herencia y modernidad, la bodega ha logrado consolidar una identidad propia basada en la calidad, el respeto por la tierra y la búsqueda constante de superación.

Esta herencia se expresa en cada detalle de la experiencia, desde los vinos hasta la hospitalidad, invitando a descubrir no solo un producto, sino un relato de pasión, tradición e innovación.

El alma detrás de cada visita

El equipo de turismo de Pulenta Estate ha sido clave en la consolidación de esta experiencia. Desde hace años, se trabaja de forma continua en la capacitación de guías que no solo dominan el inglés y el portugués con fluidez, sino que además son sommeliers profesionales, con formación en turismo y hotelería, y con amplia trayectoria en hospitalidad de alta gama.

Pero lo que realmente los distingue es algo que no se enseña: la pertenencia. Muchos de ellos forman parte de la familia Pulenta Estate desde hace años, y eso se transmite con naturalidad en cada relato, cada gesto y cada momento compartido con los visitantes. Es esta conexión auténtica la que deja una marca imborrable en quienes nos eligen.

La experiencia Pulenta Estate se basa en un enfoque boutique, donde cada visitante es recibido con calidez y profesionalismo. La combinación de paisaje, historia, producto y servicio convierte cada encuentro en un recuerdo significativo.

Kristen Dalton, Presidente de TripAdvisor, también expresó: "Felicitaciones a Pulenta Estate por su reconocimiento en los Travelers' Choice™ Awards 2025. Estar entre el porcentaje superior a nivel mundial significa que han dejado una huella tan memorable en sus visitantes que muchos decidieron expresarla mediante reseñas entusiastas. Esperamos que este galardón impulse aún más su recorrido en 2025 y los años venideros."