Tik Tok cambió la forma de planificar viajes para los argentinos: un fenómeno que va en aumento

Viajar ya no empieza en el aeropuerto, sino en el feed. En los últimos años, Tik Tok se convirtió en una referencia clave como motor de inspiración y decisión para quienes buscan su próximo destino, itinerario o experiencia en el país o en el exterior.

Según datos de la propia aplicación, el 84% de los usuarios argentinos mira contenido de turismo al menos una vez al mes, y quienes lo hacen tienen 2,6 veces más probabilidades de reservar una experiencia luego de consultar videos en Tik Tok.

Un informe de TikTok Insights revela que el 72% de los usuarios argentinos descubrió nuevos destinos gracias a la app, mientras que el 63% se inspiró a viajar tras ver un contenido allí y el 58% organizó su itinerario en base a recomendaciones publicadas por otros creadores. En promedio, los usuarios locales viajan 2,4 veces al año y planifican sus viajes con más de cuatro meses de anticipación.

En Argentina, uno de cada tres usuarios recurre a TikTok para planificar sus viajes, y la categoría “Vlogs y Turismo” fue una de las cinco más buscadas en 2024.

Tik tok, no es solo una red social, también es una gran influencia en las elecciones turísticas de los argentinos.

Tik tok, no es solo una red social, también es una gran influencia en las elecciones turísticas de los argentinos.

Los hashtags vinculados al tema marcan la tendencia: #Turismo superó los 1.000 millones de visualizaciones en 12 meses, #Viajes alcanzó casi 875 millones, #Vacaciones 450 millones y #TravelTok, 108 millones.

A escala global, el fenómeno es aún mayor: #TravelTok sumó 22.000 millones de vistas y más de 2 millones de videos creados en el último año.

El algoritmo de TikTok, considerado por el 64% de los usuarios de redes sociales como el más eficaz para mostrar contenido relevante, potencia esta dinámica y consolida su influencia en la toma de decisiones turísticas.

Autenticidad y emoción: las claves del éxito de Tik Tok

En TikTok, lo que más genera engagement no es sólo lo visual, sino lo auténtico. Los paisajes naturales capturan la atención por su impacto estético, pero la cultura local, con sus tradiciones, festivales y gastronomía, crea una conexión emocional más profunda.

Los tips prácticos, itinerarios y recomendaciones de “joyas ocultas” aportan valor concreto al viajero y se comparten con gran frecuencia, fortaleciendo la sensación de comunidad.

De hecho, el 75% de los usuarios argentinos afirma que la plataforma les permite descubrir nuevas propuestas vinculadas al turismo, el 67% la usa para mantenerse informado sobre viajes y un 46% busca ofertas y promociones dentro de la app.

Destinos que se volvieron virales

El impacto de TikTok en el turismo ya se refleja en varios destinos del mundo. Uno de los casos más notorios es Ksamil, en Albania, un pequeño pueblo costero que experimentó un aumento del 500% en su caudal de visitantes tras viralizarse por videos de playas paradisíacas y un ambiente relajado y económico.

Ksamil, el pueblo en Albania que se hizo viral gracias a Tik Tok.

Otro ejemplo es Roccaraso, en Italia, una estación de esquí que pasó de ser un destino tranquilo a sufrir un episodio de "overtourism" luego de que un video sobre escapadas baratas a la nieve atrajera a más de 10.000 turistas en un solo día, saturando sus servicios locales.

Viajes más conscientes y personalizados

Las tendencias que nacen en TikTok también reflejan un cambio de mentalidad: los usuarios buscan experiencias auténticas, sostenibles y personalizadas, y muestran un creciente interés por el slow travel y los destinos emergentes, lejos de los circuitos tradicionales.

Además, la integración de tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad aumentada permite crear itinerarios más ajustados a los gustos y necesidades de cada viajero.

TikTok ya no es solo una red social: es el nuevo punto de partida para decidir cómo, cuándo y a dónde viajar.