Por qué aparece el doble ícono de wifi en tu celular: conocé el verdadero motivo

Algunos teléfonos muestran dos símbolos de wifi a la vez. Lejos de ser un error, es una función avanzada de conexión.

Ver dos iconos de wifi en la parte superior del teléfono puede generar cierta confusión. Muchos usuarios creen que se trata de un fallo del sistema, una notificación duplicada o una simple actualización pendiente. Sin embargo, ese doble símbolo tiene una explicación técnica: es una función real y diseñada para mejorar la conexión inalámbrica.

Un pequeño cable podría estar generando los problemas de señal del Wifi. Foto: Freepik ¿Qué es el “Baby WiFi”? El ícono adicional, más pequeño que el habitual, se conoce como “Baby Wifi” y corresponde a una característica presente en algunos modelos de smartphones Android, denominada Dual WiFi. Esta tecnología permite que el dispositivo se conecte simultáneamente a dos bandas distintas de una misma red: la de 2,4 GHz y la de 5 GHz.

Según explica el ingeniero en telecomunicaciones Antonio Cañavate, esta conectividad dual mejora notablemente la estabilidad y velocidad de la red. La banda de 2,4 GHz ofrece mayor alcance y mejor rendimiento en zonas alejadas del router, mientras que la de 5 GHz aporta mayor velocidad y menor latencia. Al combinar ambas, el teléfono logra mantener una conexión más fluida, sin interrupciones ni pérdidas de señal.

El principio detrás de esta tecnología se conoce como conectividad dual. Hasta hace pocos años era una función exclusiva de routers de gama alta, pero ahora se ha incorporado a los smartphones más modernos. En la práctica, el dispositivo utiliza una red como principal (por ejemplo, la de 5 GHz) y la otra como respaldo o refuerzo para equilibrar la carga y mantener la estabilidad.

¿En qué celulares parece? En algunos modelos, esta función incluso puede combinar el wifi con los datos móviles para optimizar la navegación, especialmente en entornos donde la señal inalámbrica fluctúa con frecuencia. El doble ícono aparece en pantalla únicamente cuando el teléfono activa esta conectividad dual, aunque no todos los fabricantes la muestran de la misma forma.