El error común que hace que tu WiFi sea más lento y cómo evitarlo
Un simple error en la ubicación del router puede afectar la velocidad del WiFi y hacer que tu conexión a internet funcione peor de lo que debería.
En la actualidad, tener buena conexión a internet se volvió casi tan importante como tener luz o agua. Sin embargo, muchas veces la señal del WiFi se vuelve inestable o lenta sin una causa evidente. Lo curioso es que, en la mayoría de los casos, el problema no está en el proveedor, sino en un error muy común dentro del hogar: la ubicación del router.
El electrodoméstico que puede dañar la señal de WiFi
Colocar el router cerca de ciertos electrodomésticos, como microondas, parlantes inalámbricos o teléfonos fijos, puede generar interferencias que debilitan la señal. Estos dispositivos emiten ondas electromagnéticas similares a las del WiFi, y cuando están demasiado cerca, la conexión se vuelve más lenta o inestable.
Te Podría Interesar
Otro error frecuente es ubicar el router en rincones cerrados, detrás del televisor o dentro de muebles. Las paredes gruesas, los metales y hasta los espejos pueden bloquear o reflejar la señal, reduciendo considerablemente su alcance.
Para mejorar la velocidad del WiFi, lo ideal es colocar el router en un punto central y elevado del hogar, lejos de otros aparatos electrónicos. Además, conviene reiniciarlo cada tanto y asegurarse de que el firmware esté actualizado.
Pequeños cambios en la ubicación y el entorno pueden hacer una gran diferencia: a veces, tener un internet más rápido no depende de pagar más, sino de entender cómo funcionan las ondas dentro de tu propia casa.