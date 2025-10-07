Cómo saber quién está usando tu WiFi en segundos

Descubrí quién está conectado a tu WiFi y cómo controlar tu router para mantener tu red segura y sin intrusos.

Controlá tu conexión: detectá dispositivos desconocidos en tu WiFi. Foto: Archivo

Cada vez existen más aplicaciones y herramientas de tecnología capaces de vulnerar las redes WiFi. En este sentido, expertos recomiendan chequear y revisar constantemente los dispositivos conectados al router para evitar que la conexión funcione lenta o con interrupciones.

Revisá los dispositivos conectados desde el router La forma más directa de saber quién está usando tu WiFi es acceder al panel de administración de tu router:

Ingresá la dirección IP de tu router en un navegador (suele ser 192.168.0.1 o 192.168.1.1).

Introducí tu usuario y contraseña.

Buscá la sección Dispositivos conectados, Lista de clientes o Network Map. Ahí podrás ver todos los aparatos conectados, incluidos teléfonos, computadoras y tablets.

Usá aplicaciones para detectar dispositivos Existen apps gratuitas y confiables que permiten identificar rápidamente los dispositivos conectados a tu red, tanto en Android como en iPhone:

Fing: muestra el nombre del dispositivo, dirección IP y MAC.

Net Scan: ideal para detectar intrusos y obtener información detallada de cada conexión. wifi345 Aplicaciones como Fing y Net Scan permiten ver qué dispositivos están conectados a tu WiFi. Web Cómo proteger tu WiFi Cambiá la contraseña del WiFi periódicamente y usá una contraseña fuerte.

Activá la encriptación WPA3 o WPA2 en tu router.

Desactivá la opción de WPS, que puede facilitar el acceso a intrusos. Si detectás dispositivos desconocidos, bloquealos desde el panel del router o la app que uses.