Cómo saber quién está usando tu WiFi en segundos
Descubrí quién está conectado a tu WiFi y cómo controlar tu router para mantener tu red segura y sin intrusos.
Cada vez existen más aplicaciones y herramientas de tecnología capaces de vulnerar las redes WiFi. En este sentido, expertos recomiendan chequear y revisar constantemente los dispositivos conectados al router para evitar que la conexión funcione lenta o con interrupciones.
Revisá los dispositivos conectados desde el router
La forma más directa de saber quién está usando tu WiFi es acceder al panel de administración de tu router:
- Ingresá la dirección IP de tu router en un navegador (suele ser 192.168.0.1 o 192.168.1.1).
- Introducí tu usuario y contraseña.
- Buscá la sección Dispositivos conectados, Lista de clientes o Network Map.
Ahí podrás ver todos los aparatos conectados, incluidos teléfonos, computadoras y tablets.
Usá aplicaciones para detectar dispositivos
Existen apps gratuitas y confiables que permiten identificar rápidamente los dispositivos conectados a tu red, tanto en Android como en iPhone:
- Fing: muestra el nombre del dispositivo, dirección IP y MAC.
- Net Scan: ideal para detectar intrusos y obtener información detallada de cada conexión.
Cómo proteger tu WiFi
- Cambiá la contraseña del WiFi periódicamente y usá una contraseña fuerte.
- Activá la encriptación WPA3 o WPA2 en tu router.
- Desactivá la opción de WPS, que puede facilitar el acceso a intrusos.
Si detectás dispositivos desconocidos, bloquealos desde el panel del router o la app que uses.
Con estos pasos, podrás controlar tu red de manera sencilla, mantener tu WiFi segura y asegurarte de que solo tus dispositivos estén conectados.