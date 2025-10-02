¿Cómo proteger mejor tu WiFi y evitar que desconocidos se conecten sin autorización?

Las redes domésticas son una de las más seguras, sin embargo, no están exentas de riesgos. Actualmente hay aplicaciones que permiten visualizar las contraseñas del WiFi y que facilitan que intrusos puedan conectarse sin autorización. Más allá de lo invasivo que puede resultar esto, también contribuye a la ralentización de la conexión .

Muchas veces, los usuarios creen que esta ralentización se debe a una falla del proveedor o sea un problema en la zona, pero muchas veces resulta que hay varios dispositivos conectados a la misma red. Es decir, que una red WiFi puede ralentizarse cuando se sobrecarga por la cantidad de dispositivos que intentan conectarse al mismo tiempo. Esta sobrecarga puede generar también que la conexión sea inestable, como por ejemplo, demorando en cargar ciertas páginas o dejando incompletas las descargas.