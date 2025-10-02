¿Cómo proteger mejor tu WiFi y evitar que desconocidos se conecten sin autorización?
La red WiFi puede volverse más lenta si tienen muchos usuarios conectados a ella. Paso a paso para proteger tu conexión.
Las redes domésticas son una de las más seguras, sin embargo, no están exentas de riesgos. Actualmente hay aplicaciones que permiten visualizar las contraseñas del WiFi y que facilitan que intrusos puedan conectarse sin autorización. Más allá de lo invasivo que puede resultar esto, también contribuye a la ralentización de la conexión.
Muchas veces, los usuarios creen que esta ralentización se debe a una falla del proveedor o sea un problema en la zona, pero muchas veces resulta que hay varios dispositivos conectados a la misma red. Es decir, que una red WiFi puede ralentizarse cuando se sobrecarga por la cantidad de dispositivos que intentan conectarse al mismo tiempo. Esta sobrecarga puede generar también que la conexión sea inestable, como por ejemplo, demorando en cargar ciertas páginas o dejando incompletas las descargas.
Te Podría Interesar
¿Cómo evitar que intrusos se conecten a mi WiFi?
- Acceder a la configuración de tu router. Ir al navegador y escribir su dirección IP.
- Presionar "Enter".
- Introducir el nombre de usuario y contraseña.
- Ir al panel de administración.
- Buscar la sección "Dispositivos conectados" o similar.
- Eliminar los que no reconoces, pueden ser celulares, computadoras, tablets o cualquier otro dispositivo.
- En el mismo panel de administración se permite cambiar la configuración del router. Se recomienda cambiar su contraseña si se continua detectando intrusos, a pesar de haberlos borrado.
¿Cómo proteger tu Wifi?
- Establecer una contraseña segura, que combine letras, números y caracteres especiales.
- Limitar el acceso o crea una red de invitados.
- Utilizar la configuración de seguridad avanzada, por ejemplo, para establecer un SSID, activar el cifrado o desactivar la tecnología WPS.
- Tener un WiFi seguro es clave para garantizar una conexión estable y proteger la privacidad. Tomar estas medidas puede marcar la diferencia para tener una navegación rápida y sin cortes.