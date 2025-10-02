Le cancelaron la compra, pero le cobraron igual: la odisea de una clienta con Sodimac

Laura recuerda el 12 de agosto como un día esperado. Encontró en el catálogo de Sodimac la pérgola que venía comparando hacía tiempo: de aluminio, color negro, techo de lona. El precio fue de 595.009 pesos. El plan de seis cuotas sin interés encajaba con su presupuesto, por lo cual realizó la compra .

MDZ Ciudadano da a conocer la historia de Laura, una persona que quiso comprar un artículo para su casa que no solo fue cancelado, sino que también le descontaron dos cuotas de la misma.

Laura comenzó su relato a MDZ Ciudadano de la siguiente manera: "Pagué con la tarjeta, pero al día siguiente me llegó un correo que me dice que la compra no había superado una 'validación interna' y que por eso quedaba cancelada". No había detalles. No había guía para entender el filtro ni indicación de un área responsable.

Sin tener alguna respuesta clara del porqué le cancelaron la compra, quince días después llegó el resumen. La primera cuota figuraba debitada. Laura inició el recorrido que conocen muchos consumidores: mensaje por Instagram, comentario en Facebook, llamada al call center, chat por WhatsApp. Guardó capturas, números de gestión, fechas.

La respuesta se repetía, palabra por palabra: “no superaste la validación interna”. Sin explicaciones sobre el parámetro fallido. Sin una solución concreta para el cobro de una compra que, en teoría, estaba anulada. "Pasó otro mes y me apareció la segunda cuota debitada, de 100.000 pesos, ahí ya fue que me empecé a enojar más y a sentir que me estaban faltando el respeto", comentó Laura a MDZ Ciudadano.

Su pedido es concreto: que se anulen los débitos, se reintegre lo cobrado y le expliquen qué parámetro activó la cancelación. No espera beneficios extra. Pide, simplemente, que el recorrido tenga trazabilidad y que alguien tome el caso hasta el cierre.

La palabra “validación” suena técnica y necesaria. Previene fraudes, evita errores, protege a todas las partes. El problema aparece cuando ese control no se traduce al lenguaje del usuario. ¿Fue un alerta de riesgo? ¿Un puntaje de scoring bajo? ¿Un desacople con la emisora de la tarjeta? Sin claridad, la persona afectada no puede corregir nada.

Sodimac precio

Peor aún sí, tras la cancelación, el circuito de cobros sigue activo. Ahí, el área de atención al público se vuelve determinante. Hace falta una persona que lea el historial, explique qué pasó y coordine la corrección.

Lo que espera Laura y la lección para el comercio digital

Laura menciona la sucursal de la zona de Gonnet, en La Plata, como referencia de su historia. Su expectativa es sencilla: "Solo quiero una respuesta clara, la baja definitiva de la operación, la devolución de las cuotas que se me debitaron y una disculpa. Además, sí me pueden explicar también qué falló para no repetir el problema", dijo Laura a MDZ Ciudadano.

Podés leer el caso de Laura en tuQuejaSuma o bien publicar tu propio reclamo hacia esta u otra empresa de forma gratuita en esa plataforma. Allí se puede observar como Laura cuenta su reclamo para poder encontrar una ayuda o alguien que la escuche ante esta problemática.

sodimac correo

El caso de Laura y una enseñanza a tener en cuenta

Su caso deja una enseñanza para el comercio online: publicar una oferta no es solo un precio atractivo. Es también prometer un proceso transparente. Si un control interno bloquea la compra, hay que explicarlo con precisión y asegurarse de que el sistema de pagos respete esa decisión.

De lo contrario, lo que empezó como una oportunidad termina en frustración, tiempo perdido y desconfianza. Detrás de cada carrito hay alguien que ajusta números, planifica su casa y confía en que la respuesta será, al menos, tan clara como la oferta que vio en pantalla.

Si tienes un reclamo o una mala experiencia como consumidor, comunicalo a [email protected], con una breve explicación del hecho ocurrido y un teléfono o correo electrónico para que luego podamos contactarte.