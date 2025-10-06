WhatsApp: el paso a paso para vaciar la papelera secreta que ocupa tu memoria

WhatsApp contiene una papelera de reciclaje que almacena todo tu historial dentro de la app. Cómo encontrarla.

La papelera de WhatsApp y una función que no conocías.

Muchos usuarios desconocen que WhatsApp incluye una carpeta oculta, conocida como “papelera secreta”, donde se almacenan, solamente de forma temporal, los archivos eliminados desde los chats. Esta función permite recuperar inadvertidos borrados o eliminarlos de forma definitiva para liberar memoria.

En caso de contar con un teléfono que se está quedando sin memoria, esta herramienta puede ser importante para poder liberar espacio y que tu celular vuelva a funcionar de la mejor manera.

Qué es la papelera oculta de WhatsApp y cómo encontrarla La papelera funciona como un espacio intermedio: cuando borrás fotos, videos, audios o documentos desde un chat, esos elementos no se eliminan de inmediato del dispositivo.

En cambio, se retienen en esa carpeta interna, dando la posibilidad de revisarlos antes de borrarlos completamente. Esta característica está presente tanto en Android como en iPhone.

El procedimiento para hallarla y limpiarla es bastante sencillo: