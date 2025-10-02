WhatsApp confirmó la llegada de la función oculta que más necesitás para tu día a día

WhatsApp confirmó en los últimos días que habilitó dentro de su plataforma una herramienta que permite transformar documentos físicos en archivos digitales en formato PDF , directamente desde la aplicación. La funcionalidad está disponible tanto para usuarios de Android como de iOS, aunque está un poco oculta dentro de los menús de la app.

Actualmente son utilizados muchos mecanismos para enviar un PDF: el primero es bajar el documento, llevarlo a un conversor online, convertir el documento y luego volver a descargarlo para enviarlo a nuestro contacto.

WhatsApp parece que detectó esa incomodidad del usuario y ha llegado para resolver el problema haciendo que los mismos se ahorren varios pasos a la hora de necesitar un documento. Esta herramienta puede ser clave para quienes necesiten de estas funciones en su trabajo o en su día a día.

Para aprovechar esta opción, el usuario debe ingresar al chat al que desea enviar el documento. Dentro de ese diálogo, se selecciona el ícono para enviar archivos y luego se elige la categoría “Documento”. Allí aparecerá una opción llamada “Escanear documento”.

Al activar el modo escáner, la cámara se abre y WhatsApp detecta automáticamente el contorno del papel a escanear, capturando la imagen cuando el teléfono está quieto. También existe un botón manual para tomar la foto si el usuario lo prefiere.

Una vez capturada la imagen, el usuario tiene acceso a herramientas de edición: puede recortar, girar o aplicar filtros, además de ajustar qué área del documento conservar. Cuando los ajustes estén listos, se presiona “OK” y se avanza a una vista previa antes de enviar el PDF. En esa instancia, también es posible añadir un mensaje que acompañe al archivo.

Finalmente, al confirmar el envío, el documento escaneado se envía como archivo PDF al destinatario.

WhatsApp explicó que esta función simplifica el envío de documentos: ya no es necesario usar apps externas para escanear y luego compartir. También que posee herramientas de edición integradas que permiten ajustar la imagen al contenido deseado.

Con esta implementación, WhatsApp amplía sus capacidades para cubrir no solo la comunicación de texto, voz o multimedia, sino también la digitalización rápida de documentos para su envío inmediato.