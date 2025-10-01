Lanzan curso online gratuito para automatizar y escalar ventas por WhatsApp

Un nuevo curso online y sin costo busca acercar herramientas prácticas para automatizar ventas por WhatsApp , mejorar la conversión de leads y tener trazabilidad de cada campaña publicitaria. La propuesta fue desarrollada por Axel Gualda, ingeniero industrial, Director de UTN Labs y fundador de Chatty y Gualda Training, quien diseñó un programa de 33 videos breves que condensan más de una década de experiencia en ventas digitales.

El curso está orientado a emprendedores, agencias, equipos comerciales y marcas que desean vender de manera más estratégica a través de la red social más utilizada en el mundo. Los participantes aprenderán a configurar mensajes automáticos, identificar el origen de los contactos y escalar con métricas confiables que permitan optimizar cada inversión publicitaria.

Cada clase, de menos de 10 minutos, desarrolla conceptos clave de la venta conversacional. Entre los temas se incluyen:

Además, se enseña a rastrear el verdadero origen de cada consulta en WhatsApp, distinguir entre anuncios de producto y generales, y conectar datos de clics con conversaciones reales. También se explica cómo agrupar fuentes de origen, una práctica esencial para medir resultados y tomar decisiones basadas en datos.

Técnicas avanzadas de trazabilidad y automatización

El programa incluye lecciones sobre Client IDs, los identificadores únicos que Google y Meta asignan a cada usuario, y su utilidad para campañas personalizadas. Asimismo, los alumnos aprenderán a generar y usar links únicos, códigos QR y enlaces con nombre, pensados para influencers, programas de referidos y estrategias de email marketing.

Otra sección del curso compara las diferencias entre WhatsApp Business, en su versión estándar, y la API de WhatsApp, más profesional y escalable. Allí se enseñará a diseñar flujos de automatización, integrar la API de Conversiones de Meta y elevar la trazabilidad de las ventas a un nivel más avanzado.

Certificación para quienes completen el curso

Quienes finalicen las 33 clases recibirán un certificado que acredita los conocimientos adquiridos. Según Gualda, este material fue diseñado especialmente para emprendedores y dueños de empresas que vendan por WhatsApp, sin importar su nivel de facturación, la cantidad de empleados o la inversión que destinen a publicidad.

“Este curso lo armé especialmente para emprendedores y dueños de empresas, que vendan por WhatsApp de forma conversacional y hagan anuncios. Es una manera de condensar y facilitar el camino a otros, gracias a lo que fui aprendiendo en estos 11 años de trabajar en trazabilidad, mejora y automatización de ventas”, señaló el creador.