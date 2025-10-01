Atención: en estos teléfonos no se podrá usar WhatsApp desde octubre

A partir del 1 de octubre de 2025, WhatsApp dejará de ser compatible con una serie de dispositivos que utilizan versiones antiguas de sistemas operativos. La aplicación de mensajería ya no dará soporte a teléfonos con Android anterior a la versión 4.4 ni a iPhones que no puedan actualizarse a iOS 12.

Esto ocurre mes a mes cuando WhatsApp decide actualizar los parámetros de los teléfonos que pueden descargar su aplicación. Sin embargo, no es la única plataforma que lo hace: hay billeteras virtuales muy conocidas, juegos y hasta redes sociales que no pueden ser bajadas en celulares viejos.

En el caso de Android, algunos de los equipos que quedarán fuera son:

LG : varios modelos de la línea Optimus (F5, F7, L3 II, L5 II, L7 II, F3 y otras versiones).

En el caso de Apple, los iPhone más antiguos que no soporten iOS 12 también quedarán excluidos. Entre ellos se encuentran los modelos 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 6, 6 Plus, 6S y 6S Plus.

En caso de tener alguno de estos modelos, los equipos afectados no recibirán actualizaciones ni nuevas funciones de WhatsApp. Aunque en algunos casos la aplicación podría seguir funcionando un tiempo más, es probable que aparezcan errores, fallos al enviar mensajes o problemas de seguridad.

WhatsApp confirmó que no habrá parches de protección, lo que expone la privacidad de los usuarios que sigan usando la app en dispositivos no compatibles.

Qué pueden hacer los usuarios

Verificar si el celular permite actualizarse a una versión más reciente del sistema operativo.

Si no es posible, considerar cambiar de dispositivo a uno que cumpla con los requisitos mínimos.

Hacer una copia de seguridad de los chats y archivos importantes antes del cambio para no perder información.

Con esta decisión, WhatsApp continúa con su política de dar soporte únicamente a dispositivos con sistemas operativos actualizados, priorizando la seguridad y el correcto funcionamiento de la plataforma.