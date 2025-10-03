WhatsApp planea una actualización histórica que cambiará todo en la app

WhatsApp está trabajando en una función disruptiva que eliminaría la dependencia exclusiva del número telefónico como identificador dentro de la aplicación. Según filtraciones de la versión beta, la plataforma permitirá a los usuarios elegir y “reservar” un nombre de usuario, tal como ocurre en otras redes sociales como Instagram o Telegram.

De esta forma, Meta confirmará el giro que pretende darle a WhatsApp con esta actualización para que deje de ser una simple app de mensajería instantánea y pase a ser una red social propia sin depender de otras. La empresa busca darle un cambio similar al que tiene hoy por hoy Instagram, ya que pertenecen al mismo dueño.

La novedad ha sido descubierta en la beta para Android (versión 2.25.28.12), donde ya aparece la opción de seleccionar un identificador único dentro del perfil. Esa reserva será un paso previo necesario antes del despliegue global, para que todos tengan la misma oportunidad de elegir su alias antes que nadie lo ocupe.

La función aparecerá entre los campos de número telefónico y enlaces en los ajustes del perfil. Además, según reportes de WaBetaInfo —el portal especializado en novedades de WhatsApp—, esta reserva se gestionará de forma independiente de otras herramientas nuevas, de modo que los usuarios comiencen desde cero a elegir sus nombres.

Más privacidad: evitar dar tu número a otros

Otra de las funciones que se vislumbra es una “clave de nombre de usuario” o filtro adicional. Gracias a ella, incluso si alguien conoce el alias, no podrá comunicarse contigo sin autorización. Esto representa un salto importante en la seguridad: tu número dejaría de ser el único dato con el que pueden localizarte en la app.

Este mecanismo recuerda al modelo de Telegram, donde no es necesario tener el número de teléfono de alguien para interactuar con él. WhatsApp, sin embargo, pretende ir un paso más allá al incorporar este control extra.

Por ahora, la modalidad de reserva de nombre de usuario sigue en desarrollo y no tiene fecha oficial de lanzamiento. La implementación será escalonada y controlada para minimizar errores. Pero el rumor es que cuando llegue la función, quienes quieran quedar con su alias preferido deberán actuar rápido.