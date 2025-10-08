Mascotas: cuántos años humanos tiene realmente tu gato según su edad

Comprender la edad real de nuestras mascotas nos ayuda a conocer los cuidados que necesita en cada etapa de su vida. Cómo identificar esto en gatos.

Mucho se habla sobre a cuánto equivale un año en nuestras mascotas en años "humanos". Si bien lo más popular es la creencia que un año es siete humanos, la realidad es que esta comparación no refleja con precisión el desarrollo real de los gatos, según expertos.

En realidad, su crecimiento y envejecimiento siguen etapas muy distintas, sobre todo durante los primeros años de vida. Saber cuántos años “humanos” tiene un gato permite entender mejor sus necesidades de salud, alimentación y comportamiento.

La verdadera equivalencia entre años felinos y humanos Durante su primer año, un gato alcanza una madurez similar a la de una persona de 15 años. Al cumplir dos, se asemeja a un joven de unos 24 años. A partir de ese momento, cada año felino equivale aproximadamente a cuatro años humanos. Por ejemplo, un gato de cinco años tendría alrededor de 36 años en términos humanos.

Este cálculo puede variar según el estilo de vida, la raza y los cuidados que reciba. Los gatos que viven en interiores y tienen una alimentación equilibrada tienden a envejecer más lentamente que aquellos que pasan mucho tiempo al aire libre o sufren estrés.