Tu jardín lo va a agradecer: el secreto para un césped sano sin químicos

Lo que muchos tiran al cocinar puede ser el secreto para que tu jardín luzca radiante y el césped crezca con más fuerza.

Un método natural y económico para tener un jardín más verde esta primavera. Foto: Shutterstock

Llega el calor y los días soleados crean el clima perfecto para disfrutar del jardín. Sin embargo, el otoño y el invierno suelen dejar el césped seco y amarillento. Por suerte, existen métodos caseros que podemos poner en práctica para mejorar su aspecto de forma rápida y sencilla.

Para esto, no es necesario gastar dinero en fertilizantes ni correr el riesgo de dañar otras plantas con productos químicos. Como dijimos, existe un método casero, económico y completamente natural que puede ayudarte a lograrlo, y probablemente ya tengas todo lo necesario en tu cocina.

cesped-sintetico-reciclado.jpg Reutilizar el agua de las comidas es una forma ecológica de cuidar el jardín. cespedartificialalicante.net El agua que casi todos tiran y puede mejorar tu césped El secreto está en reutilizar el agua de cocción de verduras o arroz. Este líquido, que suele terminar en la bacha de la cocina, contiene minerales, vitaminas y almidones que fortalecen el suelo y ayudan a que el pasto crezca más sano y resistente.

El proceso es simple:

Cociná tus verduras o arroz como siempre.

Dejá enfriar el agua y asegurate de que no tenga sal.

Usala para regar el césped cada diez días aproximadamente. Con el tiempo, vas a notar que el césped se ve más verde y con mejor textura. Además de ser un truco sustentable, ayuda a mantener la humedad del suelo y fomenta la presencia de microorganismos beneficiosos que tu jardín agradecerá con el paso del tiempo.