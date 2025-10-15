Internet: el truco que nadie conoce para conectarse a wifi sin saber la contraseña
Hay opciones para conectarse a la red de wifi sin necesidad de recordar la clave. Una forma de acceder a internet sencilla.
El truco qEn ocasiones olvidamos la clave de wifi. Cuando alguien ingresa al hogar o al negocio se puede complicar si no recuerdan la contraseña. Sin embargo, hay maneras simples para conectarse a una red de internet sin vulnerar normas.
Conexión a wifi
En el caso de Android, iOS, Windows y todos los routers más modernos tienen funciones para compartir el acceso a wifi de forma más segura y fácil. De esa manera se podrán conectar sin necesidad de tener que escribir la clave.
Hay distintos métodos aprobados por los fabricantes como el código QR, red de invitados o hotspot que son fáciles de usar y permiten también mantener la privacidad.
Con estos métodos las personas podrán conectarse a internet sin necesidad de ingresar contraseñas. En el caso de Apple, para Mac o iPhone se puede usar Bluetooth si la otra persona tiene para compartir de manera automática la clave. Los dos deberán tener su Apple ID y al aparecer “compartir contraseña” el otro dispositivo podrá conectarse.
Mientras que en Android 10 en adelante se puede generar un código QR desde los ajustes de wifi. Se señala en compartir y el sistema pedirá verificación por PIN o huella y arrojará un QR. La otra personas deberá escanearlo para poder conectarse.
En tanto, si la persona tiene acceso al router deberá activar la red de invitados para divulgar internet sin la clave principal y además mantiene aislados a los dispositivos externos. Esa opción es ideal para clientes o visitas.
Otra alternativa es usar el propio celular como punto de acceso activando el hotspot con el nombre y la contraseña que elijan. De esa manera la otra persona se puede conectar sin problemas.