Internet: el truco que nadie conoce para conectarse a wifi sin saber la contraseña

Hay opciones para conectarse a la red de wifi sin necesidad de recordar la clave. Una forma de acceder a internet sencilla.

El truco qEn ocasiones olvidamos la clave de wifi. Cuando alguien ingresa al hogar o al negocio se puede complicar si no recuerdan la contraseña. Sin embargo, hay maneras simples para conectarse a una red de internet sin vulnerar normas.

Conexión a wifi En el caso de Android, iOS, Windows y todos los routers más modernos tienen funciones para compartir el acceso a wifi de forma más segura y fácil. De esa manera se podrán conectar sin necesidad de tener que escribir la clave.

Hay distintos métodos aprobados por los fabricantes como el código QR, red de invitados o hotspot que son fáciles de usar y permiten también mantener la privacidad.

Router WiFi - Interna 3 Se puede conectar a wifi sin clave. Con estos métodos las personas podrán conectarse a internet sin necesidad de ingresar contraseñas. En el caso de Apple, para Mac o iPhone se puede usar Bluetooth si la otra persona tiene para compartir de manera automática la clave. Los dos deberán tener su Apple ID y al aparecer “compartir contraseña” el otro dispositivo podrá conectarse.

Mientras que en Android 10 en adelante se puede generar un código QR desde los ajustes de wifi. Se señala en compartir y el sistema pedirá verificación por PIN o huella y arrojará un QR. La otra personas deberá escanearlo para poder conectarse.