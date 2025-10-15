Jardinería: las plantas que son un pulmón verde para el hogar y que purifican el aire

Los que se dedican a la jardinería señalan que hay plantas que pueden absorber los compuestos tóxicos del ambiente.

Los que entienden de jardinería saben que hay plantas que contribuyen a mejorar la calidad del aire que respiramos. Algunas especies de interior no solo son decorativas sino que se transforman en un verdadero pulmón verde para el hogar.

Jardinería: plantas que purifican Estas plantas son capaces de absorber toxinas, renuevan el oxígeno y elevan la energía del ambiente. Una de ellas es la sansevieria o lengua de suegra como se la conoce comúnmente. Purifica el aire durante la noche. Se recomienda limpiar sus hojas con un paño húmedo para eliminar el polvo.

La lengua de suegra, además de ser bella, tiene grandes propiedades para el hogar Foto: Cross Creek Nurserey & Landscaping Jardinería. La lengua de suegra purifica el aire de noche. Foto: Cross Creek Nurserey & Landscaping Otra opción es el poto o poto dorado. Es una planta muy resistente que tiene una gran capacidad para eliminar compuestos como el formaldehído y otras sustancias impuras. Se aconseja un riego moderado para evitar el encharcamiento. Debe recibir luz indirecta.

El espatifilo o lirio de la paz también es una gran alternativa por su habilidad para eliminar las esporas de moho y los compuestos químicos. Se recomienda rociar sus hojas una vez a la semana para mantener la humedad adecuada para que pueda purificar de manera óptima.

También el helecho de Boston es un regulador natural de la humedad del ambiente, además de absorber los contaminantes. Debe ubicarse en espacios ventilados asegurándose de regarlo con frecuencia para que el sustrato se mantenga húmedo.