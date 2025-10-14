Limpieza: el truco infalible para limpiar el rincón del hogar más usado

El baño es uno de los lugares que necesita una limpieza profunda. El vinagre y el bicarbonato de sodio son una gran opción.

Sin dudas que el baño es uno de los lugares más usados y es el que más desinfección requiere. Sin embargo, se puede realizar una limpieza profunda sin gastar grandes sumas de dinero con ingredientes básicos que todos tienen en la alacena.

Limpieza del baño Un dúo que no falla para terminar con el sarro es el bicarbonato de sodio y el vinagre. En este caso al mezclarse reaccionan generando una efervescencia que ayudan a que se desprenda la suciedad incrustada y permite también neutralizar olores.

Esta mezcla será de gran ayuda a la hora de limpiar el baño. Foto: Archivo Trucos de limpieza que no fallan nunca. Foto: Archivo Es por eso que para eliminar el sarro del inodoro se colocará una taza de bicarbonato de sodio y se añade una taza de vinagre. Cerrar la tapa y dejar actuar media hora o toda la noche si el sarro es demasiado. Al otro día frotar con una escobilla y tirar la cadena.

En tanto, para las juntas de los azulejos y de la bañera se forma una pasta espesa con bicarbonato de sodio y agua. Se aplica sobre las juntas y sobre las manchas. Luego rociar encima vinagre blanco y dejar actuar diez minutos. Frotar con un cepillo de dientes viejo y enjuagar con agua.

Por otra parte, se puede usar vinagre para combatir las manchas de agua dura que se forman en los grifos. Para eso se empapa un paño de cocina o un papel absorbente con este ingrediente puro. Envolver la grifería con el paño y dejar actuar media hora. Retirar y frotar con suavidad con un paño de microfibra.