Limpieza: el truco infalible para devolverle el blanco a las medias percudidas

Es posible blanquear las medias con una limpieza sencilla con productos como percarbonato, bicarbonato de sodio y vinagre.

Con el uso diario las medias tienden a ensuciarse, especialmente las de niños y jóvenes que acostumbran a caminar descalzos. Lo cierto es que existe un truco casero para devolverle el blanco con una limpieza sencilla y económica y rápida.

Paso a paso de la limpieza Esta técnica de limpieza permite aprovechar el poder de un blanqueador natural. Para eso se necesita un recipiente con agua bien caliente, percarbonato de sodio y detergente líquido. Colocar las medias durante dos horas al menos.

medias Una limpieza que no falla. Una vez que transcurrió el tiempo de remojo se recomienda enjuagar con agua tibia y llevar a la lavadora para un lavado habitual. También la limpieza final se puede realizar a mano.

En tanto, para las prendas blancas que tengan manchas y malos olores se puede usar en la lavadora media taza de bicarbonato de sodio o una taza de vinagre blanco junto con el detergente. También el limón es un gran blanqueador natural y desinfectante. Se puede agregar un chorrito al agua de remojo.

Para quitar las manchas de grasa se puede aplicar un poco de jabón lavaplatos sobre la mancha antes de colocar la prenda en la lavadora. El jabón permite cortar la grasa de una manera más eficaz.