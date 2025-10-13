Jardinería: si tus plantas se secan muy rápido, este es el truco casero para salvarlas

Existen algunos trucos de jardinería que ayudarán a mantener las plantas radiantes todo el año. Son sencillos y económicos.

Los apasionados de la jardinería en ocasiones enfrentan frustraciones y entre ellas la más común es la rápida evaporación del agua. Eso hace que se seque el sustrato dejando a las plantas marchitas y en ocasiones sin vida.

Jardinería Sin embargo, este es un problema que tiene solución. La clave está en mejorar la retención de la humedad sin ahogar a las raíces. Entre los trucos de los expertos hay uno que es infalible. La tierra no debe estar compacta porque drena mal.

plantas Jardinería. Los mejores trucos para las plantas. La fórmula ideal es una combinación de retención de agua y de aireación. Para eso se mezcla fibra de coco que retiene la humedad y humus de lombriz. Esto permitirá retener el agua en las plantas por más tiempo sin compactarse evitando así que se pudran las raíces.

Otra alternativa para el jardín es una cobertura de mulch. El mulch es una capa de material protector que se coloca sobre la superficie de la tierra. Es un escudo contra el sol y el viento. Para eso se usa corteza de pino o musgo, incluso sirven las cáscaras secas de frutos.

Este tipo de cobertura reduce la evaporación del agua del sustrato y mantiene frescas las raíces protegiéndolas también de las temperaturas altas. Este tipo de riego es preciso, evitar el desperdicio de agua y el riesgo de mojar las hojas de las plantas.