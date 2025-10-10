Los 3 mejores árboles para plantar en octubre y que dan buena sombra

Para quienes disfrutan de la jardinería, estos árboles pueden embellecer el jardín pero también ser de gran utilidad por su sombra.

Los árboles que plantamos en casa pueden ser compañeros para toda la vida. Su elección no solo debe basarse en su belleza, sino también en su utilidad: brindan sombra y, en muchos casos, requieren limpieza constante por hojas, flores o frutos que caen al suelo. Para los amantes de la jardinería, existen tres variedades que pueden ser la solución ideal.

Fresno americano: sombra generosa para espacios urbanos El Fresno (Fraxinus pennsylvanica), como indica su nombre científico, es uno de los árboles más recomendados para arbolado viario gracias a sus características. Según el Gobierno de Buenos Aires, puede alcanzar hasta 20 metros de altura, y su follaje va del verde medio brillante al amarillo intenso en otoño. Este árbol crece bien en diversas condiciones climáticas y es muy resistente. Además, su sombra generosa lo convierte en una excelente opción para quienes buscan cubrir espacios amplios.

Jacarandá: color para el jardín El Jacarandá (Jacaranda mimosifolia), de la familia Bignoniaceae, es ideal para quienes desean color y sombra ligera en su jardín. Uno de sus principales beneficios es que embellece el ambiente y atrae abejas y mariposas, fomentando la biodiversidad. Según la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es un árbol de fácil cultivo y crecimiento rápido, lo que lo hace perfecto para jardines urbanos.