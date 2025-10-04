Por el Zonda se cayeron árboles y postes en la provincia: uno en un vehículo

Tal y como había pronosticado el el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Contingencias Climáticas, este sábado Mendoza estuvo bajo la influencia del viento Zonda , el cual afectó al menos 12 municipios, aunque sin mayores complicaciones.

Arboles caídos y postes caídos, cortes en el suministro de electricidad por unos minutos y ráfagas moderadas de viento fueron algunas de las afectaciones del viento, que tuvo su mayor influencia en Luján de Cuyo.

Según informó la Dirección Provincial de Defensa Civil , en Uspallata el viento fue leve desde el sector oeste y no hubo incidencias. En Potrerillos en cambio se registraron cortes del suministro eléctrico, los cuales fueron resueltos durante la tarde. En Luján cayeron dos árboles y 5 postes.

En Lavalle el viento fue moderado desde el sector suroeste, y causó la caída de cinco árboles y un poste.

En Maipú el viento fue leve e intermitente del sector este y sin novedades.

En el Valle de Uco, el viento fue leve desde el sureste en el llano y moderado en el Manzano Histórico. En Tupungato de leve a moderado desde el sector oeste y en San Carlos leve desde el sector noroeste. En ninguno hubo incidencias.

En la zona este, el viento fue leve desde el sur en Santa Rosa y Junín, sin incidencias. Sí en Rivadavia hubo un árbol caído sobre un vehículo, pero ninguna persona estaba en el interior.

En San Rafael el viento fue moderado desde el sector sureste, sin ráfagas y sin incidencias. En General Alvear fue leve desde el sector sureste.

En total, entonces, 8 árboles o ramas se cayeron en la provincia y una de ellas encima de un vehículo en le que no habían personas. Seis postes de electricidad hicieron lo propio. Se cortó el suministro eléctrico en Potrerillos.