Jardinería: el trucazo natural para crear una barrera contra las plagas

Los que están en el mundo de la jardinería señalan que con dos especias se puede crear un insecticida efectivo para las plantas.

A veces es necesario proteger a las plantas contra los insectos molestos sin recurrir a químicos. Los que están en el mundo de la jardinería aconsejan usar canela y clavo de olor, especias con potentes propiedades para defender el jardín.

Jardinería El clavo de olor y la canela son conocidos por tener propiedades antifúngicas, antibacterianas y repelentes. Cuando se combinan las dos especias se transforman en un gran protector para las plantas y para cualquier espacio verde.

Este insecticida casero se prepara con ingredientes de la cocina Foto: Shutterstock Jardinería. Este insecticida casero se prepara con ingredientes de la cocina. Foto: Shutterstock Se trata además de un insecticida natural y económico. Para prepararlo se necesita una cucharada de canela en polvo o en ramas, una cucharada de clavo de olor y medio litro de agua. La mezcla debe hervir aproximadamente unos diez minutos para que liberen sus aceites esenciales.

Una vez que pasó ese tiempo se retira del fuego y se deja enfriar por completo. Después hay que colar para desechar los restos y asegurar que no se tape el atomizador. Luego agitar bien y estará listo para ir al jardín.

Para aplicarlo, hay que rociar el líquido alrededor de la base de las macetas sobre el sustrato de las plantas o de forma ligera sobre las hojas. Luego se debe repetir la aplicación al menos dos veces por semana.