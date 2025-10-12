Jardinería: prepara este plaguicida en dos minutos y las plantas estarán radiantes

En jardinería hay muchas alternativas naturales para ayudar a las plantas a luchar contra los invasores.

En ocasiones las plantas son atacadas por plagas y la mayoría recurre a productos químicos para combatirlas. Lo cierto es que los que saben de jardinería recomiendan fabricar plaguicidas caseros en simples pasos y además de ser beneficiosos son económicos.

Jardinería Los plaguicidas naturales son una gran defensa para el jardín y además son inofensivos. Se trata de una solución sencilla para combatir a los invasores actuando como repelente y asfixiante de contacto.

Para esta solución se necesita un litro y medio de agua, una cucharada de vinagre, una cucharada de jabón líquido y una cucharada de café molido. Luego se coloca todo en un atomizador y se agita bien. Se aconseja rociarlo en las plantas después de las cinco de la tarde cuando el sol ya no es tan fuerte.

Este fungicida natural se realiza con base de ajo Foto: Shutterstock Jardinería. Los mejores plaguicidas naturales. Foto: Shutterstock Esta mezcla es muy efectiva contra las arañas, pulgones, gusanos y otros invasores de las plantas. Pero este no es el único método, la naturaleza tiene una naturaleza completa para la salud del jardín y una de las estrellas es el ajo.

El ajo es un gran fungicida y bactericida. Controla los virus, hongos y además desinfecta el suelo. En tanto, la cola de caballo es un gran preventivo contra la roya y además controla orugas y pulgones.