Jardinería: prepara este plaguicida en dos minutos y las plantas estarán radiantes
En jardinería hay muchas alternativas naturales para ayudar a las plantas a luchar contra los invasores.
En ocasiones las plantas son atacadas por plagas y la mayoría recurre a productos químicos para combatirlas. Lo cierto es que los que saben de jardinería recomiendan fabricar plaguicidas caseros en simples pasos y además de ser beneficiosos son económicos.
Jardinería
Los plaguicidas naturales son una gran defensa para el jardín y además son inofensivos. Se trata de una solución sencilla para combatir a los invasores actuando como repelente y asfixiante de contacto.
Para esta solución se necesita un litro y medio de agua, una cucharada de vinagre, una cucharada de jabón líquido y una cucharada de café molido. Luego se coloca todo en un atomizador y se agita bien. Se aconseja rociarlo en las plantas después de las cinco de la tarde cuando el sol ya no es tan fuerte.
Esta mezcla es muy efectiva contra las arañas, pulgones, gusanos y otros invasores de las plantas. Pero este no es el único método, la naturaleza tiene una naturaleza completa para la salud del jardín y una de las estrellas es el ajo.
El ajo es un gran fungicida y bactericida. Controla los virus, hongos y además desinfecta el suelo. En tanto, la cola de caballo es un gran preventivo contra la roya y además controla orugas y pulgones.
También el ají picante es un buen aliado de las plantas porque combate ácaros, hormigas negras y la temida mosca blanca. Además, se recomienda usar ceniza de madera y de cal porque aportan potasio a las plantas y son un gran fungicida.