Sueños: qué son las pesadillas y por qué aparecen
Los sueños son manifestaciones del subsconciente que manda un mensaje. A veces el significado es aterrador.
Durante la noche se manifiesta el subconsciente a través de los sueños. A veces esos sueños pueden ser aterradores y las personas no entienden su significado. Lo cierto es que las pesadillas generan miedo y angustia en los soñadores.
Sueños y pesadillas
Las pesadillas ocurren generalmente en la fase REM del sueño(movimiento ocular rápido). Esto pasa cuando el cerebro está más activo y las emociones se procesan de una manera más intensa. Las causas pueden ser muchas y hay factores que colaboran como el estrés, la ansiedad y experiencias traumáticas, incluso los trastornos psicológicos.
Entre las principales razones por las que aparecen estos sueños aterradores está el estrés. En entornos de inseguridad e incertidumbre donde hay preocupaciones constantes aparece la angustia. En estos casos las pesadillas son un mecanismo del cerebro para poder procesar las emociones negativas y experiencias estresantes que se viven durante el día.
También la exposición a algún evento traumático puede transformarse en pesadilla durante el sueño o situaciones de abuso. Las personas que viven accidentes, violencia o pérdidas significativas experimentan estrés postraumático y a veces se manifiesta a través de sueños que son perturbadores.
Por otra parte, el consumo de sustancias o de algunos medicamentos también puede hacer que aparezcan las pesadillas. Los antidepresivos, fármacos para la hipertensión o drogas recreativas terminan alterando los patrones del sueño. También el insomnio y falta de sueño potencia estas pesadillas.
Las pesadillas no solamente afectan la calidad del sueño sino que pueden impactar de manera negativa en la salud física y mental de las personas. Por un lado, se altera el ciclo del sueño y las personas se despiertan sobresaltadas con una sensación de fatiga y agotamiento. También pueden causar un círculo vicioso de ansiedad.