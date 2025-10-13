Sueños: qué son las pesadillas y por qué aparecen

Los sueños son manifestaciones del subsconciente que manda un mensaje. A veces el significado es aterrador.

Durante la noche se manifiesta el subconsciente a través de los sueños. A veces esos sueños pueden ser aterradores y las personas no entienden su significado. Lo cierto es que las pesadillas generan miedo y angustia en los soñadores.

Sueños y pesadillas Las pesadillas ocurren generalmente en la fase REM del sueño(movimiento ocular rápido). Esto pasa cuando el cerebro está más activo y las emociones se procesan de una manera más intensa. Las causas pueden ser muchas y hay factores que colaboran como el estrés, la ansiedad y experiencias traumáticas, incluso los trastornos psicológicos.

Entre las principales razones por las que aparecen estos sueños aterradores está el estrés. En entornos de inseguridad e incertidumbre donde hay preocupaciones constantes aparece la angustia. En estos casos las pesadillas son un mecanismo del cerebro para poder procesar las emociones negativas y experiencias estresantes que se viven durante el día.

También la exposición a algún evento traumático puede transformarse en pesadilla durante el sueño o situaciones de abuso. Las personas que viven accidentes, violencia o pérdidas significativas experimentan estrés postraumático y a veces se manifiesta a través de sueños que son perturbadores.

dormir Los sueños traen un mensaje detrás. Por otra parte, el consumo de sustancias o de algunos medicamentos también puede hacer que aparezcan las pesadillas. Los antidepresivos, fármacos para la hipertensión o drogas recreativas terminan alterando los patrones del sueño. También el insomnio y falta de sueño potencia estas pesadillas.