Netflix lanza un thriller español inspirado en una historia real

El próximo viernes 17 de octubre Netflix pondrá a disposición de la audiencia una apuesta española que promete romperla. Un fantasma en la batalla es una película inspirada en una historia real. El film fue dirigido por Agustín Díaz Yanes.

“Una joven guardia civil lo deja todo para hacerse pasar por integrante de ETA con un único objetivo: localizar los escondites de los terroristas en el sur de Francia”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming .

La protagonista de la película , Amaia, busca establecerse como una agente encubierta para ganarse la confianza de los integrantes del núcleo duro de la organización. La misión no solo será desarticular el Comando Donosti sino que abarca más año y una implicación directa con los terroristas.

Todo llegará hasta que la película desemboca en una de las operaciones que ayudaron a dar una de las mayores estocadas de la ETA que fue encontrar a los zulos donde escondían su arsenal militar en tierras francesas.

En la película se ve el contacto de Amaia con una persona de alto cargo en la guardia civil. Entre las cosas que se destacan del film es la relación que habrá entre ellos que se contactarán a través de canciones italianas.

film Netflix estrena la película el 17 de octubre.

“Lo real era muy aburrido, y se me ocurrió que esta fórmula era más cinematográfica”, señaló el director de la película en declaraciones periodísticas.

Sin dudas que otro de los grandes logros de la película es la fusión de imágenes de archivo que le otorga al film una veracidad contundente.

“Empezamos a pensar en reproducir los atentados con imágenes de televisión, y entonces comenzamos a recopilar y recopilar junto con el montador. Y fue una idea fantástica. Te diría que ocupa casi el 30% de la película y hace que todo sea escalofriantemente real“, añadió el director.