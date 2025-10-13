Netflix: la serie de época de 8 capítulos basada en una historia real que es furor en la plataforma

Una historia repleta de humor, peleas, traiciones, aventuras nocturnas y atracción que está ganando fans. No te pierdas esta novedad de Netflix.

Netflix estrenó Boots (Reclutas), una serie ambientada en 1990, una época en que la homosexualidad y los Marines no podían ir de la mano. Con 8 episodios cargados de drama y comedia, la miniserie retrata la vida de Greg Cope White, autor del libro The Pink Marine y guionista de esta producción.

¿De qué trata la serie? La sinopsis de Netflix explica: “Sin contarle a su madre, Cameron, un honesto adolescente, sigue a su único amigo, Ray, al implacable mundo del entrenamiento militar para marines. Un ejercicio de entrenamiento tensa la amistad entre Cameron y Ray y obliga a los hermanos John y Cody a enfrentar los problemas familiares que llevaron a Parris Island”.

4C5OAM4HZNBY5JOJDBKJDCGXGY La serie de Netflix que narra una historia real. Archivo MDZ. El libro de Greg llegó a manos de Andy Parker, un guionista y productor que también creció como un adolescente consciente de su sexualidad en un entorno conservador. Él explicó a Times que cuando leyó la historia del marine sintió que estaba viendo el camino que no había tomado y fue el punto de partida para crear la ficción.

Así nació Cameron Cope (Miles Heizer), el joven recluta que ingresa a los Marine junto a su mejor amigo, Ray McAffey (Liam Oh). Si bien Cameron Cope está inspirado en Greg, Parker contó que se tomó algunas libertades para crear el personaje ya que quería marcar otro rumbo para Netflix.