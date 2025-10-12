El caso sin resolver en Argentina que Netflix convirtió en serie

El documental en Netflix que muestra cómo un asesinato cambió para siempre a una familia. Un caso que abre viejas heridas.

Netflix estrena una serie que remueve heridas: Las mil muertes de Nora Dalmasso. El caso policial argentino, aún sin resolución, regresa al debate público a través de un documental que no solo retrata la tragedia de una familia, sino también las fallas de la justicia y los excesos del periodismo en su cobertura.

Un caso policial argentino en Netflix La producción está dividida en tres capítulos que reconstruyen el impacto del crimen desde la mirada del viudo, Facundo Macarrón, y de sus hijos, Facundo y Valentina. Testimonios, videos y fotografías inéditas se entrelazan para mostrar cómo una investigación mal dirigida y una exposición mediática implacable marcaron la vida de una familia durante años, con el dolor siempre presente.

netflix2 La serie hace hincapié en la manera en que los medios transformaron un hecho policial en un espectáculo cargado de rumores y conjeturas. Titulares escandalosos, teorías sin sustento y acusaciones públicas deterioraron la imagen de los Macarrón. La familia, ya atravesada por la pérdida, se enfrentó además a un juicio social que aún hoy parece no tener cierre.