Netflix: la recordada comedia de los 90 que regresó al top de lo más visto en la plataforma

Quienes ya la vieron la destacan como una de las mejores comedias y una de las actuaciones más recordadas de Jim Carrey. Ahora vuelve a brillar en Netflix.

Una de las comedias más icónicas de los '90 se encuentra en Netflix. Foto: Archivo

En el último tiempo, Netflix ha revivido grandes películas que marcaron el cine de los '90. En esta ocasión, la plataforma de streaming incorporó una comedia que dejó huella en generaciones con escenas inolvidables y actuaciones que quedaron grabadas en la memoria colectiva.

FlixPatrol, una plataforma que recopila y analiza diariamente los rankings de lo más visto en servicios de streaming, ubicó a La Máscara como una de las películas más reproducidas dentro del catálogo de la N roja. Aquella producción en la que Jim Carrey desplegó todo su talento vuelve a conquistar al público, haciendo reír tanto a los más jóvenes como a quienes ya la disfrutaron en su estreno.

mascara La Máscara se estrenó en 1994. Foto: Archivo Netflix: de qué trata La Máscara Para quienes recién descubren esta joya del cine, la sinopsis oficial de Netflix ofrece un adelanto: “Un desafortunado empleado bancario descubre una antigua máscara que lo convierte en un bromista desenfrenado y le permite dar rienda suelta a sus deseos más profundos”.

Los que decidan volver a verla podrán disfrutar una vez más de una de las mejores interpretaciones de Jim Carrey. Según anécdotas contadas tras el rodaje, el actor logró una conexión total con su personaje, llevando su elasticidad y control corporal a un nivel excepcional.