En Netflix: esta película se estrenó hace 8 años y hoy captura al público

El público olvidó esta película en el tiempo y Netflix la revivió. Entre ellas se encuentra Blade Runner 2049, estrenada hace ocho años, una secuela que amplía el universo creado en 1982 y que ahora vuelve a conquistar a quienes buscan una experiencia inmersiva de ciencia ficción con toques de misterio.

Una película avasallante La historia se centra en el oficial K, interpretado por Ryan Gosling, quien trabaja como Blade Runner para el LAPD. Su misión lo conduce hacia un secreto oculto que amenaza con desestabilizar lo que queda de la sociedad. En el camino aparece Rick Deckard, encarnado por Harrison Ford, cuyo regreso da continuidad al mito construido por Ridley Scott décadas atrás. El guion no solo conecta ambas historias, también construye nuevas preguntas que mantienen el interés hasta el final.

netflix Una película vigente. Dirigida por Denis Villeneuve, la película se convirtió en una obra que divide opiniones entre quienes la consideran un fracaso en taquilla y quienes la elevan como una de las secuelas más sólidas de su tiempo. Con un presupuesto de 185 millones de dólares y una recaudación de 259 millones, no logró el impacto comercial esperado. Sin embargo, la crítica la aplaudió por su ambición visual, su fotografía hipnótica y la forma en que retoma la atmósfera del clásico de culto.

netflix3 Ana de Armas, en el papel de Joi, aporta un giro emocional que sorprende a los espectadores. Su participación añade un matiz humano en medio de la tecnología y la frialdad del mundo retratado. Junto a Gosling y Ford, el elenco sostiene una narrativa que mezcla acción, filosofía y preguntas existenciales sobre la memoria y la identidad.