Limpieza: el truco infalible para dejar el microondas impecable en cinco minutos

Existen trucos de limpieza sencillos y con ingredientes económicos para que quede impecable. El vinagre y el limón son las claves.

El microondas está entre los electrodomésticos más usados y por ende, es el más olvidado en cuanto a la limpieza. La grasa acumulada y las salpicaduras de comida se pueden transformar en un problema. Sin embargo, existe un truco infalible para dejarlo impecable.

Limpieza profunda Para esta limpieza se necesitarán ingredientes naturales como limón, vinagre y bicarbonato de sodio. Un truco muy eficaz es el del vapor para ablandar la suciedad incrustada y la grasa.

En ese caso se necesitará un recipiente apto para microondas, una taza de agua, medio limón en rodajas o exprimido o dos cucharadas de vinagre de limpieza. Además se necesitará un paño de microfibra o una esponja suave.

3 consejos para limpiar el microondas en tan solo unos segundos Te orientamos con algunos tips para limpiar este electrodoméstico. Foto: Shutterstock Los mejores tips de limpieza. Foto: Shutterstock Una vez que están todos los ingredientes en el recipiente se introduce en el microondas y se calienta a máxima potencia durante cinco minutos. Se apunta a que hierva el líquido para que el vapor se condense en el interior del aparato.

Cuando transcurrió el tiempo sugerido, se deja la puerta cerrada cinco minutos más. Esto permitirá que el vapor siga aflojando la grasa incrustada.