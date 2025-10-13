Limpieza: el truco infalible que se volvió viral para limpiar los quemadores con una bolsa Ziploc

Es posible realizar una limpieza sencilla para quitar la grasa usando vinagre y bicarbonato de sodio, entre otros productos.

Los quemadores u hornallas de la cocina se ensucian a diario por el uso y la cocción de los alimentos. Muchas veces pierden el brillo, por eso es importante realizar una limpieza para dejarlos como nuevos en pasos muy simples.

Limpieza Hay un truco con una bolsa Ziploc que se volvió viral y ahora todos quieren probarlo para ver si la limpieza realmente es efectiva. De esta manera podrán disolver la grasa incrustada sin mayores esfuerzos y sin tener que recurrir a químicos agresivos.

Con este consejo las hornallas de la cocina quedarán como nuevas Foto: Shutterstock Limpieza. Con este truco viral las hornallas de la cocina quedarán como nuevas Foto: Shutterstock Una opción económica es colocar dentro de la bolsa Ziploc los quemadores y añadir bicarbonato de sodio, vinagre de alcohol, detergente para platos y agua tibia. Luego hay que cerrarla y comenzar a moverla.

Luego hay que dejar en reposo al menos media hora o toda la noche si es posible para que se salga la suciedad incrustada. Al retirar las piezas notarán cómo la suciedad se ha ido ablandando y se pasará un estropajo suave o un cepillo de dientes viejo en las zonas de difícil acceso. Enjuagar con agua limpia.

Otra opción es mezclar directamente bicarbonato de sodio con agua hasta que se forme una pasta espesa y aplicar sobre las manchas de grasa quemada. Dejar actuar media hora y frotar con una esponja o un paño húmedo. El bicarbonato es un abrasivo que ayudará a levantar la suciedad.