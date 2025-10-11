El truco casero para dejar la pantalla del celular y del televisor como nuevas

Las pantallas opacas ya no serán un problema: este método económico devuelve su brillo original en minutos.

El celular es un elemento que tenemos constantemente en la mano, por lo que se llena con facilidad de grasa y polvo. Por su parte, la pantalla del televisor suele ser una de las grandes olvidadas en la limpieza cotidiana del hogar. Sin embargo, quitarle las huellas y pequeñas manchas es fundamental para devolverle el brillo y que no se vea opaca.

Qué se necesita para limpiar las pantallas Para limpiar pantallas sin dañarlas, lo principal es usar un paño de microfibra, ya que el papel o los pañuelos comunes pueden rayar la superficie.

Luego, se necesita vinagre blanco y agua destilada. La mezcla debe prepararse en partes iguales dentro de un atomizador. Es importante no aplicar el líquido directamente sobre la pantalla, sino rociarlo sobre el paño y limpiar con movimientos suaves y circulares.

limpieza pantalla televisor Una mezcla casera que deja las pantallas limpias y brillantes sin productos abrasivos. Shutterstock Este método casero ayuda a remover la grasa y las marcas de dedos sin rayar la superficie, dejando las pantallas con un brillo natural y sin residuos.

Precauciones para evitar daños Los expertos en tecnología recomiendan no usar alcohol, amoníaco ni productos abrasivos, ya que pueden dañar los recubrimientos antirreflejo. Además, es clave limpiar los dispositivos siempre apagados y desconectados de la corriente.