Pantalla brillante: dos cosas que tenés en casa y limpian mejor que cualquier producto
Este truco casero deja la pantalla del televisor impecable, sin rayas ni marcas, usando solo dos ingredientes que ya tenés.
La pantalla del televisor es uno de los elementos que más se ensucia en casa, aunque no siempre lo notamos. El polvo, las huellas, la grasa del ambiente y hasta el vapor de la cocina pueden dejar marcas difíciles de sacar. Y si bien existen productos de limpieza específicos, muchos contienen químicos abrasivos que dañan el panel.
Por eso, cada vez más personas eligen soluciones caseras, seguras y efectivas. No solo por economía, sino porque permiten cuidar el televisor sin correr riesgos. Entre los trucos que más funcionan, hay uno que se volvió viral por su simpleza: una mezcla de vinagre blanco y agua destilada.
Con estos dos ingredientes que ya tenés en casa, podés dejar la pantalla como nueva. La fórmula limpia sin rayar, elimina grasa, no deja residuos y es mucho más económica que los productos comerciales. Además, no altera el recubrimiento de la pantalla ni genera reflejos molestos.
Cómo aplicarlo sin dañar la pantalla
- Mezclá partes iguales de vinagre blanco y agua destilada
- Colocá la mezcla en un atomizador limpio
- Rociá ligeramente sobre un paño de microfibra (nunca directamente sobre la pantalla)
- Pasá el paño con movimientos suaves y circulares
- Secá con otro paño limpio y seco para evitar marcas
Este método también funciona en monitores, tablets y notebooks. Es rápido, económico y deja todo como nuevo, sin químicos ni complicaciones. Lo ideal es aplicarlo una vez por semana o cuando notes suciedad visible, siempre con el televisor apagado y frío.
Además de cuidar la pantalla, este truco ayuda a mantener el brillo original y mejora la experiencia visual, sobre todo si mirás series, películas o jugás videojuegos. Una pantalla limpia no solo se ve mejor: también dura más.