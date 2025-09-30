Presenta:

El sencillo truco para limpiar la pantalla del celular de forma segura sin productos agresivos

Limpiar la pantalla del celular de forma segura es clave para mantener su sensibilidad táctil y evitar daños. Este truco casero te permite hacerlo sin rayarla.

Napsix

Una limpieza semanal ayuda a conservar la pantalla del celular como nueva.Foto: Fuente: Freepik

Una limpieza semanal ayuda a conservar la pantalla del celular como nueva.Foto: Fuente: Freepik

La pantalla del celular acumula suciedad, grasa y bacterias todos los días. Aunque muchas veces no sepamos con qué limpiar su vidrio, existen trucos caseros que podemos implementar y que son seguros, ya que no dañan la sensibilidad táctil.

Según expertos, el método más seguro y efectivo para limpiar la pantalla del celular es usar un paño de microfibra apenas humedecido con agua destilada o con una solución de alcohol isopropílico al 70%. Este tipo de alcohol se evapora rápido, no deja residuos y no daña ni el vidrio ni los componentes internos.

Limpiar la pantalla con un paño de microfibra evita rayaduras y mantiene el táctil en buen estado. Foto: Archivo

Limpiar la pantalla con un paño de microfibra evita rayaduras y mantiene el táctil en buen estado. Foto: Archivo

Lo que nunca debés usar para limpiar la pantalla

  • Toallas de papel o servilletas: pueden rayar la superficie
  • Agua del grifo: contiene minerales que dejan marcas
  • Limpiadores multiuso o productos abrasivos
  • Alcohol común, acetona o vinagre: pueden dañar el recubrimiento oleofóbico

Paso a paso para una limpieza segura

  • Apagá el celular y desconectalo de cualquier fuente de energía
  • Usá un paño de microfibra limpio y seco
  • Humedecelo ligeramente con agua destilada o alcohol isopropílico al 70%
  • Pasalo suavemente por la pantalla en movimientos circulares
  • Evitá que el líquido entre por los bordes o puertos
  • Dejá secar al aire antes de volver a encenderlo
limpieza celular.jpg
La pantalla del celular acumula grasa, bacterias y suciedad: cómo limpiarla sin dañarla. Foto: Archivo

La pantalla del celular acumula grasa, bacterias y suciedad: cómo limpiarla sin dañarla. Foto: Archivo

¿Cada cuánto conviene limpiarlo?

Lo ideal es hacerlo una vez por semana, especialmente si usás el celular en espacios públicos, cocinas o baños. También es recomendable limpiarlo después de estar en contacto con otras personas o superficies compartidas.

