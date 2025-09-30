El sencillo truco para limpiar la pantalla del celular de forma segura sin productos agresivos

Limpiar la pantalla del celular de forma segura es clave para mantener su sensibilidad táctil y evitar daños. Este truco casero te permite hacerlo sin rayarla.

Una limpieza semanal ayuda a conservar la pantalla del celular como nueva.Foto: Fuente: Freepik

La pantalla del celular acumula suciedad, grasa y bacterias todos los días. Aunque muchas veces no sepamos con qué limpiar su vidrio, existen trucos caseros que podemos implementar y que son seguros, ya que no dañan la sensibilidad táctil.

Según expertos, el método más seguro y efectivo para limpiar la pantalla del celular es usar un paño de microfibra apenas humedecido con agua destilada o con una solución de alcohol isopropílico al 70%. Este tipo de alcohol se evapora rápido, no deja residuos y no daña ni el vidrio ni los componentes internos.

Limpiar la pantalla con un paño de microfibra evita rayaduras y mantiene el táctil en buen estado.

Lo que nunca debés usar para limpiar la pantalla Toallas de papel o servilletas: pueden rayar la superficie

Agua del grifo: contiene minerales que dejan marcas

Limpiadores multiuso o productos abrasivos

Alcohol común, acetona o vinagre: pueden dañar el recubrimiento oleofóbico

Paso a paso para una limpieza segura Apagá el celular y desconectalo de cualquier fuente de energía

Usá un paño de microfibra limpio y seco

Humedecelo ligeramente con agua destilada o alcohol isopropílico al 70%

Pasalo suavemente por la pantalla en movimientos circulares

Evitá que el líquido entre por los bordes o puertos

Dejá secar al aire antes de volver a encenderlo