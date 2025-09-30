El sencillo truco para limpiar la pantalla del celular de forma segura sin productos agresivos
Limpiar la pantalla del celular de forma segura es clave para mantener su sensibilidad táctil y evitar daños. Este truco casero te permite hacerlo sin rayarla.
La pantalla del celular acumula suciedad, grasa y bacterias todos los días. Aunque muchas veces no sepamos con qué limpiar su vidrio, existen trucos caseros que podemos implementar y que son seguros, ya que no dañan la sensibilidad táctil.
Según expertos, el método más seguro y efectivo para limpiar la pantalla del celular es usar un paño de microfibra apenas humedecido con agua destilada o con una solución de alcohol isopropílico al 70%. Este tipo de alcohol se evapora rápido, no deja residuos y no daña ni el vidrio ni los componentes internos.
Lo que nunca debés usar para limpiar la pantalla
- Toallas de papel o servilletas: pueden rayar la superficie
- Agua del grifo: contiene minerales que dejan marcas
- Limpiadores multiuso o productos abrasivos
- Alcohol común, acetona o vinagre: pueden dañar el recubrimiento oleofóbico
Paso a paso para una limpieza segura
- Apagá el celular y desconectalo de cualquier fuente de energía
- Usá un paño de microfibra limpio y seco
- Humedecelo ligeramente con agua destilada o alcohol isopropílico al 70%
- Pasalo suavemente por la pantalla en movimientos circulares
- Evitá que el líquido entre por los bordes o puertos
- Dejá secar al aire antes de volver a encenderlo
¿Cada cuánto conviene limpiarlo?
Lo ideal es hacerlo una vez por semana, especialmente si usás el celular en espacios públicos, cocinas o baños. También es recomendable limpiarlo después de estar en contacto con otras personas o superficies compartidas.