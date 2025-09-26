Conectar el celular al televisor por HDMI: paso a paso y beneficios

La tecnología permite vincular el celular al televisor con un simple cable HDMI. Te mostramos cómo hacerlo y qué ventajas tiene para tu día a día.

Del celular a la tele: cómo usar el cable HDMI para ver todo en grande.

Conectar el celular al televisor por HDMI es una de las formas más simples de aprovechar al máximo tus dispositivos. Ya sea para ver series, mostrar fotos o hacer videollamadas, este truco tecnológico transforma la experiencia digital en casa.

El teléfono móvil no suele traer entrada HDMI para conectarlo directamente al televisor. En este sentido, necesitamos un convertidor que transforme la salida del celular en una entrada compatible con HDMI. Estos adaptadores se consiguen de forma fácil sin necesidad de descargar otras aplicaciones.

Paso a paso para conectar tu celular al televisor Conseguí un cable HDMI compatible con tu televisor.

compatible con tu televisor. Usá un adaptador para tu celular (USB-C a HDMI en Android o Lightning a HDMI en iPhone).

Conectá el adaptador al celular y el cable al televisor.

Encendé el televisor y seleccioná la entrada HDMI.

Esperá unos segundos: la pantalla del celular debería reflejarse automáticamente.

El televisor que está de oferta en Walmart Foto: Archivo. Fotos, series y videollamadas: todo lo que podés ver en la tele desde tu celular. Foto: Archivo

Beneficios de conectar el celular al televisor con HDMI Pantalla grande: ideal para ver películas, fotos, redes sociales o jugar.

Videollamadas cómodas: sin sostener el celular , con mejor visibilidad.

, con mejor visibilidad. Presentaciones o clases: útil para mostrar documentos o apps.

Sin Wi-Fi: el HDMI funciona sin conexión a internet.

funciona sin conexión a internet. Tecnología accesible: no requiere apps ni configuraciones complejas.