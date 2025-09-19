Tecnología útil: cómo hacer que tu celular cargue más rápido

Todas las personas compartimos algo en común: portar un celular y usarlo la mayor parte del día. En este sentido, todos los trucos de tecnología que puedan mejorar la experiencia resultan útiles y beneficiosos.

Uno de ellos son los beneficios de poner el modo avión mientras se carga el celular . Esta práctica, cada vez más difundida, tiene ventajas concretas que ayudan a cuidar el dispositivo, optimizar el tiempo de carga y reducir el desgaste de la batería. En tiempos de uso intensivo y carga rápida, cada gesto cuenta.

Cuando el celular está en modo avión , se desactivan todas las conexiones inalámbricas: Wi-Fi, datos móviles, Bluetooth y GPS. Esto significa que el dispositivo deja de consumir energía en segundo plano, lo que permite que la batería se recupere más rápido. Además, al no recibir notificaciones ni llamadas, se evita que la pantalla se encienda constantemente, lo que también acelera el proceso.

Otro beneficio importante es la reducción del calentamiento . Las conexiones activas generan calor, y al desactivarlas, el celular se mantiene más frío durante la carga. Esto protege la batería y evita el desgaste prematuro, especialmente en dispositivos que ya tienen varios años de uso o que se cargan varias veces al día.

También es una forma de desconectar. Al no recibir mensajes ni alertas, el modo avión puede convertirse en una pausa digital, ideal para momentos de descanso, concentración o sueño. Muchos usuarios lo activan por la noche, no solo para cargar más rápido, sino para evitar interrupciones y cuidar su salud mental.

Si bien no es obligatorio, poner el celular en modo avión al cargarlo puede ser un hábito útil, especialmente cuando se necesita una carga rápida o se quiere prolongar la vida útil del dispositivo. Como todo, depende del contexto y del uso personal, pero saber que existe esta opción puede ayudarte a tomar decisiones más conscientes y cuidar mejor tu tecnología.