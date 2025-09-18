La serie que se estrena mañana en Netflix y ya es tendencia en redes

La nueva serie de Netflix llega con una estética impactante, elenco internacional y ocho episodios que prometen tensión.

El refugio atómico, la nueva serie de Netflix que muestra el lado más humano (y oscuro) de los multimillonarios. Foto: Archivo

Mañana llega a Netflix una serie esperada por millones. Se trata de El refugio atómico, la nueva producción de Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de éxitos como La casa de papel, Sky Rojo y Berlín, que combina un elenco de lujo y ya causa ansiedad entre fans.

Este 19 de septiembre, la plataforma de la N roja presenta uno de los estrenos más prometedores. Encabezado por Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Bisio y Álex Villazán, entre otros, promete ser una de las mejores producciones del año.

La serie cuenta con 8 episodios, dirigidos por Jesús Colmenar, David Barrocal y Jose Manuel Cravioto. El diseño visual está a cargo de Migue Amoedo, habitual colaborador de Pina.

De qué trata El refugio atómico La historia transcurre en Kimera Underground Park, un búnker de lujo diseñado para resistir cualquier catástrofe imaginable. Allí, un grupo de multimillonarios se encierra ante la amenaza de un conflicto global sin precedentes.

Lo que parecía un refugio se convierte en una trampa emocional, donde dos familias marcadas por heridas del pasado deben convivir bajo tierra, sin posibilidad de escape. Aislados del mundo, los personajes dan rienda suelta a personalidades cargadas de tensión, resentimiento y secretos inconfesables. Pero también surgen alianzas inesperadas, en una radiografía emocional excesiva y sorprendente de lo que ocurre cuando el poder y el miedo conviven en un agujero de oro.