La figura de Hollywood es protagonista y a su vez director de un film que es furor y en esta nota te contamos todos los detalles.

Clint Eastwood es sin lugar a dudas uno de los actores y directores más aclamados del cine estadounidense. El guionista tiene en su espalda numerosas producciones audiovisuales pero hay una en particular que sorprendió a todos y lidera el top de Netflix en nuestro país.

Se trata nada más ni nada menos que de la producción audiovisual llamada "La Mula". Allí el actor encarna el personaje de Earl Stone (Clint Eastwood), quien es un anciano horticultor de cerca de 90 años, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Earl está solo y en quiebra, ya que se enfrenta a una ejecución hipotecaria de su negocio.

Es allí cuando le ofrecen un trabajo que simplemente le exige conducir. Todo parece bastante fácil, pero, sin Earl saberlo, lo que realmente está haciendo es transportar cocaína para un cartel mexicano. Pero no todo es fácil, ya que con el correr de las entregas, Colin Bates (Bradley Cooper), agente de la DEA, comienza a investigar estos viajes y pronto todo se complicará.

Video: así es "La Mula", la impactante película de Clint Eastwood disponible en Netflix La impactante película de Clint Eastwood que lidera el top en Netflix y te mantendrá pegado al sillón

El elenco de esta espectacular película lo completan Laurence Fishburne, Michael Peña, Dianne Wiest, Ignacio Serricchio, Andy García, Taissa Farmiga, Alison Eastwood (hija de Clint) y Richard Herd. El film, sin lugar a duda, mezcla drama y mucha acción que harán que no puedas despegarte del sillón por un segundo.