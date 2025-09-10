La herramienta de tecnología educativa que permite detectar la deserción escolar a tiempo

Las instituciones de educación superior en Argentina están explorando nuevas herramientas tecnológicas para enfrentar uno de sus mayores desafíos, que reside en la deserción estudiantil. En un contexto donde la mitad de los alumnos no comprende lo que lee, la tecnología se presenta como una solución para anticipar riesgos y acompañar a los estudiantes de manera más integral.

Una de las propuestas más destacadas en la primera edición de la EdTech Conference Buenos Aires, fue el módulo de detección temprana de deserción estudiantil presentado por Aula Nexo. Esta herramienta utiliza machine learning para procesar información histórica de los estudiantes, desde su desempeño académico hasta factores socioambientales y financieros, como el estado de pago de las cuotas.

“Se nutre de toda la información que tengan las universidades, no solo del comportamiento del estudiante en el LMS, sino también de datos externos. Esto nos permite alertar tempranamente cuando un alumno está en riesgo”, explicó Víctor Coya, gerente de servicios y tecnología de la compañía.

La plataforma genera alertas que habilitan intervenciones específicas, como tutorías o facilidades de pago, con el objetivo de evitar que los alumnos abandonen sus estudios.

Víctor Coya, co-fundador y Director de servicios de Aulanexo, la herramienta que permite detectar a tiempo la deserción escolar a tiempo.

Desde otra perspectiva, la empresa Canvas by Instructure integra inteligencia artificial en su plataforma para ofrecer un análisis predictivo.

Según Nairo Vargas, director regional, la herramienta permite “consultar en lenguaje natural para identificar a los estudiantes en riesgo de abandonar por distintos motivos”. Además, el sistema ayuda a las instituciones a detectar quiénes están aprovechando las herramientas de formación y quiénes requieren mayor apoyo.

nairo vargas canvas Nairo Vargas, director general de Canvas by Infraestructure Instagram

Un enfoque integral en la retención

En la misma línea, Antology propone un “ecosistema de soluciones” que abarca desde un CRM para atracción estudiantil hasta herramientas enfocadas en la retención, el éxito académico y la fidelización de graduados.

“El objetivo es acompañar todo el recorrido del estudiante y sostener el vínculo más allá de la universidad”, explicó Carlos García, representante de la compañía.

Tecnología aplicada al aprendizaje

Más allá de la prevención de la deserción, las empresas de EdTech coinciden en que la IA debe estar al servicio de la calidad educativa. Vargas subrayó que la meta es que los alumnos “puedan aprovechar al máximo lo que aprenden” y que la inteligencia artificial sea “un medio y no un fin”.

En esa dirección, Antology sumó nuevas funciones a su LMS Blackboard, como la plataforma Alive, que transforma los contenidos del profesor en versiones accesibles: audio, distintos idiomas o braille electrónico. Esta diversidad de formatos permite que los estudiantes tengan más oportunidades de comprensión y éxito.

Panel de expertos EdTech Conference Uno de los paneles de expertos de la EdTech Conference en Buenos Aires.

La apuesta por la personalización también se ve en Aula Nexo, que impulsa el aprendizaje adaptativo: un sistema que ajusta las evaluaciones en función de cómo los estudiantes manifiestan su conocimiento en diferentes áreas.

Por su parte, ABC Learning, liderada por Francisco Ponce, sostiene que el e-learning debe entenderse como educación a distancia mediada por tecnología, pero siempre acompañado de un acompañamiento pedagógico centrado en el estudiante, un componente que consideran fundamental para el éxito académico.

Finalmente, Cognos Online pone el foco en la interactividad con propuestas como los laboratorios virtuales, que buscan hacer del aprendizaje una experiencia práctica y “experiencial”, especialmente útil para quienes presentan dificultades en la teoría.

Stand de Cognos Online en EdTech Conference

Una transformación en marcha

La combinación de inteligencia artificial, analítica de datos y nuevas formas de interacción promete redefinir la manera en que las universidades argentinas acompañan a sus estudiantes. La detección temprana de la deserción aparece como una herramienta clave no solo para mejorar las tasas de retención, sino también para ofrecer trayectorias más inclusivas, personalizadas y sostenidas en el tiempo.

En definitiva, las innovaciones presentadas muestran un cambio de paradigma: del control tradicional al acompañamiento integral, con el objetivo de garantizar que cada estudiante tenga la oportunidad real de completar su formación y proyectar un futuro académico y profesional más sólido.