Con tecnología NFC y símbolos nacionales: así es el nuevo DNI que ya se imprime

Argentina dio inicio a la emisión de una nueva versión del Documento Nacional de Identidad ( DNI ). El proceso está encabezado por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), que implementó un modelo electrónico con estándares de seguridad más exigentes y una estética renovada.

La actualización se realiza de forma progresiva y no obliga a reemplazar el documento vigente de inmediato. Quienes ya cuentan con su DNI actual pueden seguir utilizándolo sin inconvenientes hasta la fecha de vencimiento. Desde los registros civiles provinciales aclararon que la renovación solo es necesaria en casos habituales, como pérdida, deterioro o caducidad. Durante un tiempo prolongado convivirán ambas versiones.

El nuevo DNI no solo incorpora tecnología . También suma elementos visuales que refuerzan la identidad argentina. En el reverso se destacan imágenes como el Monumento Nacional a la Bandera, junto a la bandera nacional, la referencia a las Islas Malvinas, la ballena franca austral y la flor del ceibo.

La intención es que el documento refleje símbolos representativos del país, tanto históricos como naturales. En lo funcional, mantiene las mismas utilidades que el formato anterior. La diferencia principal está en los sistemas de protección adoptados.

Estas mejoras responden a parámetros internacionales definidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo que establece estándares globales en materia de documentación y seguridad.

Más tecnología para proteger la identidad

El nuevo DNI electrónico, conocido como eMRTD, comenzó a entregarse a quienes iniciaron el trámite desde febrero de 2026. Está fabricado en policarbonato multicapa, un material más resistente y duradero que el anterior. Los datos personales se graban con tecnología láser, lo que reduce las posibilidades de adulteración.

Uno de los cambios más importantes es la incorporación de un chip sin contacto con tecnología NFC. Allí se almacenan datos biométricos encriptados, como la fotografía y las huellas digitales. Esta información cuenta con certificados digitales que permiten verificar la autenticidad del documento de manera segura.

El sistema también incluye medidas visibles y otras imperceptibles a simple vista, diseñadas para prevenir falsificaciones. Incluso es posible validar la identidad mediante la lectura electrónica del chip, sin necesidad de consultar bases externas.

Cuánto cuesta y qué pasa con el DNI actual

La modernización llegó acompañada de una actualización en los aranceles. Desde el 6 de marzo, el DNI de trámite común tiene un valor de 10.000 pesos. La opción express, con entrega estimada en unas 96 horas, asciende a 26.000 pesos.

En paralelo, el pasaporte regular fue fijado en 100.000 pesos, mientras que la modalidad rápida alcanza los 200.000 pesos, con un plazo de entrega similar al del DNI urgente.

Las autoridades reiteraron que no es obligatorio gestionar el nuevo modelo si el documento actual está vigente. La implementación será gradual y ambos formatos tendrán la misma validez legal. Con este paso, Argentina avanza hacia un sistema de identificación más robusto, que combina innovación tecnológica con símbolos que refuerzan la identidad nacional.