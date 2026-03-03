Nuevas tarifas para obtener el DNI y el pasaporte: cuánto habrá que pagar desde ahora

El Ministerio del Interior publicó este martes el nuevo cuadro tarifario de la Registro Nacional de las Personas ( Renaper ) , organismo dependiente de la Secretaría de Interior. La actualización alcanza al Documento Nacional de Identidad ( DNI ) , pasaportes y otros trámites vinculados a la identificación y validación de datos personales.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 19/2026, que dejó sin efecto el artículo 2° de las Resoluciones N° 93/2025 y N° 231/2025, dictadas por la entonces Vicejefatura de Gabinete del Interior. El objetivo es actualizar las tasas que percibe el organismo en el marco de la Ley N° 17.671 y sus modificaciones.

Según lo dispuesto, los nuevos valores comenzarán a regir desde el 6 de marzo y buscan garantizar la prestación eficiente de los servicios, en un contexto de creciente uso de herramientas digitales y mayor demanda de validación de identidad.

El primer DNI para recién nacidos continuará siendo gratuito hasta los seis meses de edad.

En tanto, el primer ejemplar por carta de ciudadanía u opción de nacionalidad y las actualizaciones obligatorias a los 5, 8 y 14 años tendrán un valor de $10.000 por trámite.

Los nuevos ejemplares por cambio de domicilio, rectificación de datos o adopción también costarán $10.000.

En cuanto a los servicios exprés:

DNI exprés: adicional de $16.000 (total $26.000).

DNI 24 horas: adicional de $31.000 (total $41.000).

DNI al instante (en oficinas habilitadas): adicional de $47.000 (total $57.000).

DNI para extranjeros

Para personas extranjeras, la primera identificación y las actualizaciones principales tendrán un valor de $20.000. Esto incluye a ciudadanos del MERCOSUR y de otros Estados, tanto menores de 14 años como mayores con residencia temporaria o permanente.

Las actualizaciones, rectificaciones o cambios de domicilio también costarán $20.000 por gestión.

Nuevos valores del pasaporte argentino

El pasaporte ordinario con entrega regular pasará a costar $100.000.

Para quienes requieran mayor urgencia:

Pasaporte exprés: adicional de $100.000 (total $200.000).

Resolución inmediata: adicional de $230.000 (total $330.000).

El pasaporte excepcional para extranjeros, el documento de viaje para personas apátridas y el documento de viaje para personas refugiadas tendrán un valor de $100.000 cada uno.

Además, la fabricación de credenciales diplomáticas, consulares, de misiones especiales y de organismos internacionales costará $31.000.

Por su parte, la autorización de viaje al exterior para menores de 18 años con pasaporte ordinario tendrá un costo de $30.000.

Reposición sin costo por error formal

La resolución establece que la reposición de pasaportes o documentos de viaje por errores formales de emisión no tendrá costo, siempre que la solicitud se realice dentro de los 90 días corridos desde la fecha de entrega del documento original. La excepción aplica únicamente a fallas formales y no a otros motivos de reemplazo.

Con esta actualización tarifaria, el Gobierno ajusta los valores de los principales documentos de identidad en un contexto de modernización digital y mayores costos operativos del sistema registral.