Pocos lo saben: la mezcla casera para blanquear los faros del auto

Recuperar la transparencia de los faros con una mezcla casera mejora la seguridad vial y la estética del auto.

La combinación de pasta dental y bicarbonato ayuda a blanquear los faros amarillentos del auto.

La constante exposición del auto al sol y la contaminación hace que los faros comiencen a opacarse y a tornarse amarillos. Aunque existen productos comerciales para restaurarlos, también hay mezclas caseras sencillas y efectivas que permiten recuperar gran parte de su transparencia.

Volver a poner los faros en condiciones no es solo una cuestión estética: cuando el plástico se torna amarillo, se reduce la luz emitida, lo que puede aumentar el riesgo de accidentes.

La fórmula para la limpieza de faros Una de las soluciones más difundidas combina pasta dental blanca con bicarbonato de sodio. La pasta funciona como abrasivo suave y el bicarbonato potencia su acción pulidora. Para aplicarla, primero hay que realizar una limpieza de la superficie con agua y jabón, secarla, aplicar una cucharada de pasta mezclada con media cucharadita de bicarbonato y frotar con un paño de microfibra o una esponja suave con movimientos circulares durante varios minutos.

limpiar faros.jpg Antes de usar la mezcla, conviene probarla en un sector pequeño de los faros para evitar daños en el plástico. Foto: Archivo Luego, se recomienda enjuagar con agua y, si es necesario, repetir hasta lograr el brillo deseado. Finalmente, conviene proteger el faro con cera de automóvil o un sellador UV para retardar la reoxidación.