Pocos lo saben: la mezcla casera para blanquear los faros del auto
Recuperar la transparencia de los faros con una mezcla casera mejora la seguridad vial y la estética del auto.
La constante exposición del auto al sol y la contaminación hace que los faros comiencen a opacarse y a tornarse amarillos. Aunque existen productos comerciales para restaurarlos, también hay mezclas caseras sencillas y efectivas que permiten recuperar gran parte de su transparencia.
Volver a poner los faros en condiciones no es solo una cuestión estética: cuando el plástico se torna amarillo, se reduce la luz emitida, lo que puede aumentar el riesgo de accidentes.
La fórmula para la limpieza de faros
Una de las soluciones más difundidas combina pasta dental blanca con bicarbonato de sodio. La pasta funciona como abrasivo suave y el bicarbonato potencia su acción pulidora. Para aplicarla, primero hay que realizar una limpieza de la superficie con agua y jabón, secarla, aplicar una cucharada de pasta mezclada con media cucharadita de bicarbonato y frotar con un paño de microfibra o una esponja suave con movimientos circulares durante varios minutos.
Luego, se recomienda enjuagar con agua y, si es necesario, repetir hasta lograr el brillo deseado. Finalmente, conviene proteger el faro con cera de automóvil o un sellador UV para retardar la reoxidación.
Lo que no debes hacer
Los expertos aconsejan no usar abrillantadores o pulidoras demasiado agresivas, ya que pueden rayar el lente. Además, conviene probar la mezcla en una esquina antes de aplicarla en todo el faro y trabajar en un lugar sombreado para evitar que la pasta se seque demasiado rápido. En caso de daños profundos o plásticos muy agrietados, lo recomendable es acudir a un taller especializado o reemplazar el faro.