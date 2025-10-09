Netflix estrena una docuserie sobre Victoria Beckham, la mujer que quería ser amada

Este 9 de octubre Netflix sorprenderá con un documental sobre Victoria Beckham , ex Spice Girls , diseñadora de moda y pareja del ex futbolista, David Beckham. La empresaria se sinceró sobre su recorrido de una mujer “quería desesperadamente ser amada".

El estreno mundial de este documental fue muy esperado. La serie documental contará con tres partes y estuvo dirigida por Nadia Hallgren, que realizó otro documental sobre Michelle Obama.

En este documental la empresaria mostrará una faceta poco conocida, ya que la británica siempre ha sido percibida como una persona fría y distante.

En el documental se verá un recorrido por su trayectoria y los altibajos que la fueron formando.

"La gente pensaba que yo era una estirada que nunca sonreía. Pero sonrío. ¡No se sorprendan!", dice la empresaria en el trailer de la plataforma de streaming .

La pareja del futbolista se describió como una “niña torpe” que "quería desesperadamente ser amada". También revelará su entrada complicada en el mundo de la moda tras su paso y la disolución de las Spice Girls.

"La gente pensaba: es una estrella del pop, se casó con un futbolista, ¿quién se cree que es?", relató la ex cantante y madre de cuatro hijos en el documental.

Este documental llega dos años después del documental que Netflix le dedicó a su marido y que tuvo récords de audiencia en el Reino Unido.