Netflix estrena un thriller muy misterioso que los dejará atónitos en el sofá

Netflix estrena una película con Keira Knightley el próximo 10 de octubre y promete impactar a la audiencia entera de la plataforma.

Netflix sigue con su ronda de estrenos y el próximo 10 de octubre tiene preparado un thriller que impactará a la audiencia. La mujer del camarote 10 es una película que promete ser furor en la plataforma apenas se estrene.

Netflix: de qué se trata “A bordo de un lujoso yate por motivos de trabajo, una periodista ve a alguien caer por la borda. Pero cuando nadie le cree, decide arriesgar su vida para descubrir la verdad”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

La película está inspirada en la novela homónima de Ruth Ware que se publicó en el 2016. En esta ocasión Keira Knightley será la protagonista encarnando a una periodista que luego de presenciar un posible asesinato en el yate donde viaje se embarcará en una travesía que pondrá su vida en riesgo.

La mujer del camarote 10 Netflix promete romperla con este estreno. Parisa Taghizadeh/Netflix. El viaje parecía ser una oportunidad única para la periodista, sin embargo al ser testigo de un posible crimen cuando una mujer cae por la borda, todo se complicará. Esto ocurre porque los miembros de la tripulación niegan la existencia de esa huésped.

A medida que avanza la película aparecerá Guy Pearce, interpretando a Richard, dueño del yate y empresario exitoso que no tiene intenciones tan nobles como parecen.