Jardinería: los trucos caseros para tener un potus de revista en tu hogar

Es una de las plantas más resistenes y más elegidas por los que saben de jardinería. Además, purifica el aire.

Jardinería: los trucos Los que saben de jardinería saben que el potus es una de las plantas más elegidas por sus hermosas hojas y por su resistencia. Sin embargo, hay que tener algunos cuidados y atender estos consejos para que siempre esté radiante.

Jardinería: consejos Algunos pequeños trucos pueden marcar la diferencia en esta planta. Es importante realizar una limpieza de sus hojas para que pueda realizar la fotosíntesis en forma eficiente. Para eso se usa un algodón con agua y se limpia suavemente cada hoja para que respiren mejor.

Se trata de una planta tropical que es amante de la humedad por eso es importante tratar de replicar su ambiente natural. Para eso se pulveriza agua sobre las hojas al menos una vez a la semana, especialmente en los meses del año que son más secos. No hay que encharcar al regar porque el exceso de agua pudre las raíces. Solo se moja cuando la capa superior está seca al tacto.

Uno de los fertilizantes que se puede usar es el agua de cocción de huevos o de verduras. Al estar fría se puede usar para regar porque tiene minerales que son beneficiosos para la planta. También la borra del café seca y mezclada con la tierra es un gran aporte de nitrógeno.

En cuanto a la luz, es importante el lugar para que mantenga el color de sus hojas. La luz indirecta brillante es lo que más le gusta. Puede estar cerca de una ventana, pero sin recibir el sol directo que termina quemando sus hojas. Se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura.