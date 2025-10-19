El wifi de tu casa corre riesgo por un botón del router: por qué conviene apagarlo
Ese botón que promete comodidad abre la puerta a intrusos: guía rápida para deshabilitarlo y proteger tu WiFi.
En la mayoría de los hogares, la conexión de wifi depende del router. Ese equipo no solo distribuye internet: también define el nivel de seguridad de toda la red doméstica. Entre sus funciones aparece WPS ( Wi-Fi Protected Setup), creado para simplificar el alta de dispositivos mediante un botón físico o un PIN de ocho dígitos. La promesa fue comodidad; el resultado, un punto débil.
El PIN de WPS se descifra con mayor facilidad que una contraseña robusta y, según especialistas, deja un flanco abierto para ataques de fuerza bruta. Con herramientas automatizadas, un intruso puede probar miles de combinaciones en poco tiempo, ingresar a la red y moverse con libertad entre equipos conectados. A partir de ahí, la exposición escala: robo de credenciales, intercepción de datos sensibles y acceso a archivos o servicios personales.
La masificación de WPS amplificó el riesgo. Muchos proveedores entregan routers con esta función activa de fábrica y sin advertencias claras. Frente a ese escenario, la primera decisión prudente consiste en deshabilitarla y volver a un esquema de autenticación tradicional con clave compleja.
Cómo saber si WPS está activo
La presencia de un botón con la leyenda 'WPS' y un indicador luminoso suele delatarlo. Sin embargo, la confirmación más confiable está en el panel de administración del router. Desde un navegador web, y con las credenciales provistas por el fabricante o el operador, se accede al menú de configuración inalámbrica. Allí aparece el conmutador de WPS con la opción de activarlo o desactivarlo. Dependiendo del modelo, el ajuste también puede encontrarse bajo apartados como 'wifi', 'Seguridad' o 'Avanzado'. Si el equipo lo permite, conviene chequear además si existe la modalidad de deshabilitar WPS por hardware desde el propio botón, para evitar activaciones accidentales.
Un repaso rápido por esa pantalla ofrece otra información valiosa: el estándar de seguridad utilizado (WPA2 o WPA3), el nombre de la red (SSID), el listado de dispositivos conectados y la versión del firmware. Con esos cuatro datos es posible diagnosticar, en pocos minutos, si la red opera bajo parámetros razonables.
Qué hacer para blindar la red
Desactivar WPS es el primer paso. El segundo, establecer una contraseña larga y compleja, con letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Cambiar la clave por defecto del router resulta igual de importante, porque esos datos figuran en manuales públicos y foros técnicos. Mantener el firmware actualizado reduce vulnerabilidades conocidas y corrige fallas que los atacantes suelen aprovechar.
Ocultar el SSID añade una capa de discreción, útil en entornos densamente poblados, y limitar la cantidad de dispositivos vinculados ayuda a detectar comportamientos anómalos con mayor rapidez. Para quienes cuentan con la opción, activar WPA3 mejora la protección frente a intentos de descifrado.
La seguridad del hogar digital no requiere inversiones extra, sino decisiones informadas. Un botón pensado para facilitar la vida terminó volviéndose un atajo para terceros. Al deshabilitar WPS y fortalecer la configuración básica, la red doméstica recupera el control: menos superficie de ataque, menos sorpresas y más estabilidad para todo lo que depende del wifi.