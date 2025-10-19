El wifi de tu casa corre riesgo por un botón del router: por qué conviene apagarlo

Ese botón que promete comodidad abre la puerta a intrusos: guía rápida para deshabilitarlo y proteger tu WiFi.

En la mayoría de los hogares, la conexión de wifi depende del router. Ese equipo no solo distribuye internet: también define el nivel de seguridad de toda la red doméstica. Entre sus funciones aparece WPS ( Wi-Fi Protected Setup), creado para simplificar el alta de dispositivos mediante un botón físico o un PIN de ocho dígitos. La promesa fue comodidad; el resultado, un punto débil.

El PIN de WPS se descifra con mayor facilidad que una contraseña robusta y, según especialistas, deja un flanco abierto para ataques de fuerza bruta. Con herramientas automatizadas, un intruso puede probar miles de combinaciones en poco tiempo, ingresar a la red y moverse con libertad entre equipos conectados. A partir de ahí, la exposición escala: robo de credenciales, intercepción de datos sensibles y acceso a archivos o servicios personales.

La masificación de WPS amplificó el riesgo. Muchos proveedores entregan routers con esta función activa de fábrica y sin advertencias claras. Frente a ese escenario, la primera decisión prudente consiste en deshabilitarla y volver a un esquema de autenticación tradicional con clave compleja.

Cómo saber si WPS está activo La presencia de un botón con la leyenda 'WPS' y un indicador luminoso suele delatarlo. Sin embargo, la confirmación más confiable está en el panel de administración del router. Desde un navegador web, y con las credenciales provistas por el fabricante o el operador, se accede al menú de configuración inalámbrica. Allí aparece el conmutador de WPS con la opción de activarlo o desactivarlo. Dependiendo del modelo, el ajuste también puede encontrarse bajo apartados como 'wifi', 'Seguridad' o 'Avanzado'. Si el equipo lo permite, conviene chequear además si existe la modalidad de deshabilitar WPS por hardware desde el propio botón, para evitar activaciones accidentales.

Un repaso rápido por esa pantalla ofrece otra información valiosa: el estándar de seguridad utilizado (WPA2 o WPA3), el nombre de la red (SSID), el listado de dispositivos conectados y la versión del firmware. Con esos cuatro datos es posible diagnosticar, en pocos minutos, si la red opera bajo parámetros razonables.