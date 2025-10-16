Paso a paso: cómo conectar el celular a una red WiFi sin tener la contraseña

Conectar el celular a una red WiFi sin necesidad de tener la clave es posible gracias a estos trucos.

Garantizar una conexión estable a una red WiFi se ha convertido en un requisito fundamental para garantizar una experiencia eficaz a la hora de acceder a internet. Hoy en día es imprescindible contar con acceso a la red para poder trabajar, estudiar o entretenerse, por lo cual la gran mayoría de los teléfonos celulares dispone de planes de datos para navegar desde cualquier lugar.

Sin embargo, pueden existir limitaciones a la hora obtener buena señal para conectarse, ya que la cobertura puede ser deficiente en algunas zonas, llegando a generar una experiencia frustrante para el usuario. Para estos casos, conectarse a una red WiFi es la mejor opción, no obstante, no siempre se cuenta con la clave de acceso pero, es importante saber que se puede acceder sin tener la contraseña.

Un pequeño cable podría estar generando los problemas de señal del Wifi. Foto: Freepik Las tareas cotidianas nos llevan a permanecer conectados a una red WiFi. Foto: Freepik Cómo conectarse al WiFi desde tu celular sin tener la contraseña Una de las opciones más rápidas y sencillas consiste en usar códigos QR. Si otro dispositivo ya está conectado a la misma red, muchos sistemas operativos permiten generar un código QR que incluye la información de la red y la contraseña cifrada; al escanear este código con la cámara del celular, la conexión se establece de forma casi instantánea sin mostrar la clave.

Otra idea es tener en cuenta el protocolo WPS, que se encuentra presente en la mayoría de los routers modernos y permite emparejar dispositivos con solo pulsar un botón, eliminando la necesidad de introducir la contraseña manualmente. Para utilizar este método, desde la configuración Wi-Fi del celular se selecciona la opción de conexión por WPS y se pulsa el botón físico del router; en un breve intervalo de tiempo ambos equipos se conectan automáticamente.