Antonela Roccuzzo

El look de Antonela Roccuzzo que conquistó Instagram

Antonela Roccuzzo apostó por básicos y un toque de lujo de la mano de una cartera Saint Laurent. No te pierdas las fotos de su look.

Antonela Roccuzzo y su fórmula del look perfecto.

Antonela Roccuzzo mostró el look elegido para acompañar a Leo Messi a la cancha, siendo éste simple, ajustado al cuerpo y con ese toque chic que la define. Bajo el título “look de partido”, se notó que para ella ningún evento es casual.

Lució un crop top negro de escote redondo y silueta al cuerpo, fórmula infalible para equilibrar lo sensual con lo elegante. Lo combinó con un jean celeste tiro alto, de terminación acampanada y costuras marcadas, una prenda que remite a la estética setentosa pero que Antonela reinterpretó de manera más actual.

El detalle más llamativo fue la minicartera amarilla tipo baúl, firmada por Saint Laurent. El modelo, con cadena dorada, fue el golpe de color que rompió con la sobriedad del conjunto.

En cuanto al calzado, se inclinó por zapatos negros en punta, un clásico que siempre estiliza y no falla en agregarle un toque de sobriedad. Todo el conjunto mostró su gran habilidad para combinar básicos con piezas de peso sin exagerar.

Para finalizar, su beauty look acompañó la estética general, con un delineado cat eye, labios nude y un peinado con ondas sueltas y raya al costado. En el primer plano, se vio también su funda de celular ilustrada en celeste y rosa, parte de su colaboración con una marca de accesorios.

No te pierdas las fotos del look de Antonela Roccuzzo:

El “look de partido” de Antonela Roccuzzo.

Antonela apostó por un conjunto simple con sello Saint Laurent.

