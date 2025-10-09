Lionel Messi se refirió a los rumores de embarazo de Antonela Roccuzzo y fue contundente

El futbolista dialogó con Ángel de Brito y la respuesta del futbolista sorprendió a todos en Bondi Live.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi vuelven a estar en las principales noticias luego de que los rumores de un supuesto embarazo comenzaron a circular. Lo cierto es que, en medio de todo esto, la esposa del futbolista decidió negarlo, pero quien se refirió al tema fue el capitán argentino, que sorprendió a todos con la respuesta.

Hablé con Antonela mientras estábamos acá al aire", sostuvo Ángel de Brito. Además, dejó en claro que "cada tanto es como el mismo diálogo, cada tanto los embarazan... Antonela me contestó recién y me dice 'hola Ángel, cómo estás, no sé por qué siguen con eso".

Video: Lionel Messi se refirió a los rumores de embarazo de Antonela Roccuzzo La sorpresiva reacción de Lionel Messi ante los rumores de embarazo con Antonela Roccuzzo Por supuesto que el conductor de LAM le escribió a Messi y la reacción del mejor jugador del mundo fue sorpresiva: "Cierro el tema embarazo. Ayer contamos lo que me dijo Antonela", comenzó expresando. Luego, reveló la respuesta de Leo, a quien le causó risa el rumor de que están esperando el cuarto hijo.