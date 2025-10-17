El look oversize de Otamendi que conquistó las redes: decidí si te gusta
Nicolás Otamendi mostró comodidad y actitud con una impronta que llevó el streetwear a otro nivel. ¡Mirá
Nicolás Otamendi, el defensor que impone respeto en la cancha, demostró que también puede hacerlo con su estilo. Lejos del césped, fue visto caminando por los pasillos de un estadio con un look que sorprendió por su simpleza aparente y su poder de impacto, que constó de una combinación de prendas amplias, tonos tierra y una actitud imposible de fingir.
El zaguero lució una camisa a cuadros abierta sobre una musculosa blanca ceñida, pantalón marrón holgado con cordón a la vista y zapatillas deportivas en tonos neutros. La gorra con la inscripción “Venice” completó la ecuación, con esa mezcla entre streetwear y onda viajera.
La silueta oversize, que ya se volvió sinónimo de comodidad cool, encontró en Otamendi un embajador inesperado. Su look tenía algo de músico indie, algo de skater y mucho de personalidad propia. No buscó disfrazarse de fashion icon, simplemente se vistió con gusto.
El look fue rápidamente comentado en redes, donde los usuarios destacaron su combinación de texturas y el "modo chill pero con carácter”.